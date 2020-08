Augusta, al liceo Megara si studierà Medicina: il Miur autorizza il percorso di Biologia con curvatura biomedica

C’è anche il Liceo “Megara” di Augusta tra le 25 scuole italiane e le 4 in provincia di Siracusa selezionate dal ministero dell’Istruzione con un decreto del 4 agosto 2020 e dopo un bando pubblico per attivare, già dal prossimo mese, il percorso scolastico di potenziamento e orientamento di Biologia con curvatura biomedica, noto anche come Liceo Biomedico.

Ad essere interessati saranno gli alunni delle terze del liceo che già nell’ormai imminente nuovo anno scolastico potranno cominciare a studiare medicina e saranno avviati e guidati ad un piano di studi di 50 ore dedicate ad un orientamento verso la medicina: 20 ore di lezioni teoriche tenute dai docenti di biologia, 20 ore di lezioni magistrali tenute da medici individuati dall’Ordine dei medici di Siracusa, più 10 ore di pratica laboratoriale in ambulatori, ospedali, laboratori di analisi con cui il Megara ha già avviato una proficua collaborazione già negli anni precedenti con i percorsi di competenza trasversali e di orientamento.

Il programma propone l’articolazione di modalità di apprendimento rivolte allo sviluppo di competenze in campo scientifico strettamente connesse con il territorio, con il mondo del lavoro e delle professioni, puntando al successo formativo degli studenti anche nella prosecuzione degli studi post-diploma.

Soddisfazione per la decisione del Miur arriva dal dirigente Renato Santoro che parla di “importante sfida che diventa opportunità per i giovani del territorio augustano e non solo. La curvatura biomedica – aggiunge- è un progetto ministeriale di caratterizzante e specifico valore formativo che, insieme con la programmazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola lavoro), costruisce una sinergia tra il liceo classico e scientifico di Augusta con l’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Siracusa”.

Il liceo Megara si aggiunge al Ruiz di Augusta, selezionato precedentemente dal ministero.