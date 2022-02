Augusta, al liceo Megara attivati due nuovi corsi che puntano all’innovazione

Approvati al liceo Megara due nuovi corsi per il nuovo anno scolastico: il liceo Artistico ad indirizzo architettonico ambientale e il liceo quadriennale delle Scienze umane previsti il primo da un decreto della Direzione generale dell’ufficio scolastico regionale scolastico per la Sicilia e il secondo dall’assessorato della Regione Sicilia.

Il Liceo artistico ad indirizzo architettura e ambiente punta allo sviluppo e alla formazione di competenze rivolte all’analisi e alla progettazione di soluzioni nell’ambito dell’ ecoarchitettura in coerenza con il paesaggio, in un territorio tradizionalmente vocato alla produzione industriale e in un’ottica di riconversione ecologica che si presenta come l’occasione di modificare in senso sostenibile ambienti, produzioni e stili di vita. Il corso sarà articolato nelle discipline di indirizzo e nelle tecniche di disegno di progettazione anche con l’ausilio di software e di stampanti 3D.

Il percorso quadriennale delle Scienze umane è un percorso di eccellenza indirizzato a studenti motivati e dotati di talento potenziale che puntano a maturare la costruzione della loro preparazione attraverso una didattica curricolare- laboratoriale compatta che coniuga l’approccio alle discipline tradizionali e di indirizzo all’ innovazione introducendo i linguaggi espressivi, l’approfondimento delle neuroscienze, del maining data e dell’analisi forense insieme con l’applicazione tecnologica e delle discipline creative.