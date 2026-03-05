Augusta, al Corbino l’incontro “Oltre gli stereotipi… il rispetto”

“Oltre gli stereotipi…il rispetto” è il titolo dell’incontro dedicato alle classi II della scuola secondaria di I grado del 2° I.C. “O.M. Corbino” di Augusta organizzato col patrocinio del Comune di Augusta ed in collaborazione con l’associazione Nesea, con l’associazione Laura vive in me e con l’ASP di Siracusa in preparazione alla giornata dell’otto marzo.

La manifestazione, svoltasi presso l’auditorium Giuseppe Fava dell’Istituto, ha avuto come obiettivo quello di sviluppare nei ragazzi gli strumenti per costruire relazioni sane, libere e basate sulla tolleranza reciproca, sviluppando l’educazione emotiva.

Dopo i saluti istituzionali rivolti dalla prof. Cettina Messina (in rappresentanza della Dirigente Scolastica) , dal vicesindaco ed assessore alla coesione sociale della città di Augusta Biagio Tribulato e dall’avv. Stefania D’Agostino, Presidente Centro Antiviolenza Nesea, avvocata specializzata nella tutela delle donne e dei minori vittime di violenza, curatore speciale dei minori presso il Tribunale di Siracusa, i ragazzi hanno potuto riflettere, tramite un video prima ed un collegamento on line dopo, sulla testimonianza di Giovanna Zizzo, mamma di Laura Russo e presidente dell’Associazione Laura vive in me nonché ambasciatrice dell’associazione Telefono Rosa Sicilia. La signora Zizzo ha raccontato come sua figlia sia stata uccisa nel sonno da colui che gli aveva dato la vita, in preda ad un raptus di follia, con numerose coltellate. Dal proprio vissuto la signora ha maturato la consapevolezza che il suo dolore e la storia di sua figlia avrebbero potuto aiutare altre donne ed avrebbero potuto prevenire tanta sofferenza. I ragazzi della scuola hanno poi donato virtualmente i cartelloni preparati in classe alla signora, mostrando così la loro vicinanza.

Quindi la dott.ssa D’agostino ha fatto conoscere ai ragazzi Laura, mediante un video ed è poi giunta a spiegare loro cosa siano gli stereotipi di genere, argomento che che è stato poi ripreso dalla dott.ssa Adalgisa Cucè, Responsabile UOS Informazione e Comunicazione URP e Coordinamento Violenza di genere ASP Siracusa, che ha evidenziato come sia importante la consapevolezza da parte di ragazzi e ragazze affinchè si eviti di scivolare in situazioni terribili.

Infine il vice questore dott. Antonio Migliorisi, dirigente Commissariato P.S. di Augusta, ha illustrato il ruolo delle Forze dell’Ordine, che tuttavia sono impotenti se i protagonisti delle storie non riescono a percepire alcuni segnali d’allarme e non dimentichino mai che l’amore è Rispetto.