Augusta, al Campionato italiano indoor rowing, successo per Spinali e Ternullo

Hanno conquistato il titolo di campioni siciliani Flavio Spinali e Sofia Ternullo, della Canottieri club nuoto Augusta che domenica scorsa hanno gareggiato al Pala Cus di Palermo al Campionato italiano indoor rowing e meeting valevole anche come campionato siciliano. Un evento nazionale multi sedi, che ha visto in contemporanea in gara gli atleti ognuno nella sede del comitato regionale di appartenenza. I due canottieri augustani hanno partecipato al Meeting nazionale riservato agli atleti delle categorie giovanili, il piccolo Flavio Spinali ha vinto la manifestazione nazionale e facendo registrare il miglior tempo nella categoria “B1” e di conseguenza anche il titolo di campione siciliano. Ha coronato la sua stagione perfetta al suo esordio vincendo tutte e sette le gare a cui ha partecipato, quattro regionali e tre nazionali.

Nella categoria “B2” femminile Sofia Ternullo ha ottenuto il quinto miglior tempo nella manifestazione nazionale che le è valso come migliore prestazione regionale e assegnato il titolo di campionessa siciliana. “Questi due canottieri sono il presente della Canottieri club Nuoto Augusta e del canottaggio augustano, per il futuro, da soli con un po’ di fortuna ci stiamo lavorando”- ha commentato la società.