Augusta, al buio da sette mesi un tratto di via Conte Sancho Landogna

È al buio da sette mesi un tratto di via Conte Sancho Landogna, in contrada Pezzagrande, subito dopo il cavalcavia della “salita di villa delle rose” che porta a Monte Tauro in prossimità della curva, e questo rende ancora più pericolosa una strada che già più volte è stata interessata da incidenti stradali.

Lo segnala un residente della zona che aggiunge: “ci sono 3 corpi illuminanti non funzionanti, sono stati segnalati sia all’ufficio tecnico sia al comando della Polizia municipale, ma ad oggi nessuna risposta e nessun intervento”.

Altro zona al buio è anche un tratto della Panoramica di Monte Tauro, dove sono presenti anche alcune pericolose buche sul manto stradale.