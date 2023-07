Augusta, ai domiciliari per spaccio incontrava persone e aveva crack: finisce in carcere ventottenne

Si sono aperte, nei giorni scorsi, le porte del carcere di Cavadonna a Siracusa per un giovane di 28 anni, destinatario di un’ordinanza di carcerazione emessa dalla Corte d’Appello di Catania in aggravamento della precedente misura cautelare degli arresti domiciliari. Ad eseguirla gli agenti del Commissariato di piazza Castello che, dopo l’arresto del 18 gennaio scorso, del giovane in flagranza di reato poiché trovato in possesso di 50 grammi di cocaina, decine di grammi di marijuana, crack e denaro contante, avevano effettuato i regolari controlli nella sua abitazione dove si trovava ai domiciliari.

E dove, violando le prescrizioni imposte, sarebbe stato trovato dai poliziotti più volte in compagnia di pregiudicati e, in una occasione, pure in possesso di crack.

Da qui la misura più afflittiva che scaturisce, appunto, dalle numerose segnalazioni da parte del commissariato di Augusta che ha più volte richiesto un aggravamento della misura cautelare.