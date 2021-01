Augusta, ai domiciliari per spaccio e furto, evade e incontra altre persone: in carcere

Seppur agli arresti domiciliari – con tanto di braccialetto elettronico- per spaccio e per furto di ciclomotori avrebbe violato le prescrizioni delle misure, non essendo stato trovato al suo domicilio dai poliziotti e avendo incontrato anche altre persone già note alle forze dell’ordine. Per questo si sono aperte ieri le porte del carcere per Damiano Giuffrida, ventiquattrenne augustano raggiunto da un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare con la custodia in carcere emessa dal giudice Liborio Mazziotta a cui hanno dato esecuzione, ieri pomeriggio, gli agenti del commissariato di piazza Castello.

Da marzo dell’anno scorso il ventiquattrenne si trovava agli arresti domiciliari a seguito di ordinanza dal Gip di Siracusa e perchè arrestato dalla polizia nell’ambito dell’operazione “Pochette” che ha smantellamento una piazza di spaccio in piazza Carmine, al centro storico ma anche perché ritenuto responsabile di una serie di furti di ciclomotori commessi agli inizi dello scorso anno. In questo caso da maggio 2020 gli era stato anche applicato il braccialetto elettronico che avrebbe dovuto dare l’allarme in caso di evasione e quando il giovane sarebbe uscito dal raggio di azione del dispositivo elettronico ma questo non è successo e il braccialetto non è risultato funzionante.

Infatti è stato segnalato all’autorità giudiziaria per evasione in quanto non rintracciato ad un controllo di polizia e nei successivi controlli, inoltre, gli agenti al comando del dog Guglielmo La Magna hanno sorpreso numerose persone con pregiudizi di polizia all’interno dell’abitazione mentre facevano visita a Giuffrida, che non poteva incontrare nessuno e con lui intrattenevano conversazioni telefoniche e scambio di messaggi.

Così ieri alla luce delle molteplici violazioni segnalate dal locale commissariato, “poiché il soggetto ha manifestato una personalità irresponsabile e refrattaria all’osservanza delle regole che determinano un’incompatibilità del soggetto con la misura degli arresti domiciliari”, il giudice ha disposto l’aggravamento della misura cautelare della custodia in carcere trasferendolo alla casa circondariale di Giarre (Ct).