Augusta, ai domiciliari, ma era a passeggio per strada: arrestato 29enne

Passeggiava a piedi per le vie cittadine senza alcun giustificato motivo pur non potendo farlo il 29enne arrestato per evasione dai Carabinieri della Stazione di Augusta. L’uomo, infatti, già noto alle forze dell’ordine, si trovava agli arresti domiciliari nella sua abitazione per delitti contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti e lì avrebbe dovuto essere. Al momento del controllo dei Carabinieri, invece, non è stato trovato in casa come previsto dalla misura cautelare alla quale era sottoposto, ma è stato rintracciato per strada.

Dopo le formalità di rito è stato tradotto nel carcere di Cavadonna come disposto dall’autorità giudiziaria