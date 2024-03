Augusta, Agòn di greco in musica: in finale Alice Accaputo del liceo Megara

Ha rappresentato le scuole della provincia di Siracusa, classificandosi fra i cinque finalisti a livello nazionale nella sezione solisti Alice Accaputo, alunna della quinta A del classico, che ha partecipato la XIII edizione dell’Agòn di greco a livello nazionale, la seconda in versione musicale che si è svolta nei giorni scorsi al teatro comunale “Eschilo” di Gela.

Ai partecipanti, studenti delle ultime due classi, è stata richiesta la composizione di un brano in musica, attinente ai versi della tragedia di Eschilo, “Le Coefere”, scelta dalla commissione, presieduta dalla decana, scrittrice e docente di latino e greco Silvana Grasso, dal maestro Giuseppe Tringali e dai docenti del Dipartimento di latino e greco del liceo “Eschilo”.

Al bando hanno aderito scuole appartenenti a tutta l’Italia, di cui sono arrivate in finale solo 15 tra cui il liceo megarese con Accaputo e il brano musicale da lei composto e arrangiato dal titolo “Pugnali”. Accompagnata e coadiuvata nella scelta della stesura del testo dalla docente di Latino e Greco Gabriella Lombardo, la studentessa, davanti ad una platea ricca di personaggi illustri come il Sindaco di Gela Lucio Greco, l’assessore regionale alla Pubblica Istruzione Girolamo Turano e il presidente della bioraffineria Eni di Gela Walter Rizzi, si è cimentata nella rappresentazione musicale del brano, che reinterpretava il terzo episodio della tragedia in cui è descritto l’atto del matricidio compiuto dal protagonista Oreste nei confronti della madre Clitennestra, per aver usurpato del regno insieme all’amante Egisto.

Le parole del brano che reinterpretavano l’atto di vendetta sono state acclamate dalla commissione giudicatrice, ricevendo l’attestazione di merito per la sezione solisti. Gli importanti risultati così ottenuti, che collocano il liceo classico “Megara” ai primi posti sia a livello nazionale che regionale, sono stati accolti con grande soddisfazione dal dirigente scolastico Renato Santoro e dall’intera comunità scolastica.