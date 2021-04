Augusta, aggressione “omofoba”, l‘assessore alle Pari opportunità Patania solidale con la vittima condanna il gesto

“È davvero desolante assistere ancora oggi a queste tragiche vicende di aggressione personale che riflettono una immotivata avversità all’essere umano in genere. Non vi sono giustificazioni di sorta che possono spiegare tali gesti”. A parlare è l’assessore alle Pari opportunità Tania Patania che, a nome dell’amministrazione comunale, esprime la massima vicinanza alla vittima della vile aggressione “omofoba” di giovedì scorso in pieno centro ad Augusta, rappresentando ancora una volta la necessità affinché tutti i cittadini siano sempre vigili e pronti a tutelare i principi fondanti della nostra società.

“Quale assessore alle Pari opportunità sottolineo la massima fiducia di questa amministrazione comunale nel delicato lavoro di investigazione svolto dalle forze dell’ordine – aggiunge – per far piena luce su questa aggressione apparentemente riconducibile all’omofobia, che oggi va comunque contrastata e condannata aldilà delle future risultanze processuali. Auspico che su una tematica come il rispetto di genere tutte le forze politiche trovino un comune terreno d’intesa, senza indulgere a prese di posizione strumentali che indebolirebbero questa battaglia di civiltà, che è una battaglia tutti, senza colore politico”.