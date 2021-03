Augusta, aggressione in carcere: il Sippe chiede un’ispezione ministeriale e il cambio dei vertici

Un’ispezione ministeriale urgente alla casa di reclusione di Augusta con l’avvicendamento dei vertici del carcere, qualora dovesse essere accettata una loro eventuale responsabilità. E’ l’auspicio del segretario generale del Sippe Carmine Olanda che, dopo l’ennesima aggressione ai danni di un agente di polizia penitenziaria di alcuni giorni fa dentro l’istituto di pena megarese, ha inviato una lettera al capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria sottolineando le difficoltà degli agenti di polizia penitenziaria che riferiscono “di non poter più lavorare in piena sicurezza e serenità. Le tantissime problematiche emerse negli ultimi anni – scrive- sono state denunciate più volte al provveditore, anche durante le riunioni sindacali ma, nonostante le dichiarazioni del dirigente generale ad affrontare e risolvere le questioni poste sindacato, nulla di concreto è accaduto. I detenuti sembrano aver preso il sopravvento e periodicamente non mancano le aggressioni nei confronti dei nostri colleghi; l’ultima aggressione si è registrata qualche giorno fa”.

Da qui la richiesta di un intervento del capo del dipartimento anche perché “il provveditore alle nostre segnalazioni chiede solo spiegazioni all’autorità dirigente di Augusta che, ovviamente, – prosegue il sindacalista- tende a minimizzare ogni nostra doglianza e quindi l’intervento del provveditore spesso si traduce in un nulla di fatto. La gestione del carcere purtroppo non ci convince molto, ecco perché le chiediamo azioni concrete e definitive. L’ultima aggressione di qualche giorno fa – conclude- è solo la punta dell’iceberg ed è quindi necessario un accertamento urgente così da consentire al personale di ritrovare la serenità nello svolgimento delle delicate funzioni”.