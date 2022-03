Augusta, aggressione in carcere, il Cnpp: “sfollare le sezioni più pericolose”

“L’immediato sfollamento delle sezioni ritenute di estrema pericolosità dalla direzione, per l’ordine e la sicurezza dell’istituto e della comunità e l’immediato rinforzo significativo di organico di personale di polizia penitenziaria”. A chiederlo ufficialmente è Massimiliano Di Carlo, dirigente nazionale del Cnpp, il Coordinamento nazionale di polizia penitenziaria che ha inviato una nota al capo del dipartimento dell’ amministrazione penitenziaria Carlo Renoldi dopo l’ennesimo episodio di aggressione ai danni della polizia penitenziaria alla casa reclusione di Augusta avvenuto nel pomeriggio del 23 marzo quando “durante una normale attività di controllo mirata in alcune “stanze di pernottamento”, in realtà sappiamo tutti molto bene che trattasi di celle di detenzione, i detenuti – racconta il sindacalista – nel momento nel quale veniva chiusa la porta della saletta dove erano stati in precedenza temporaneamente allocati, così da consentire al personale in servizio di effettuare i previsti controlli, hanno deliberatamente forzato la porta della saletta uscendo tutti in massa nel corridoio della sezione, rifiutando di rientrare nelle celle ed impedendo la realizzazione della perquisizione, permettendo per di più a uno dei detenuti, il più rivoltoso del gruppo, di aggredire violentemente prima due ispettori del corpo di polizia penitenziaria e, successivamente, un assistente capo”.

Uno dei due ispettori e l’assistente capo, ai quali il sindacalista esprime solidarietà, sono dovuti ricorrere alle cure del Pronto soccorso dell’ospedale Muscatello da cui, dopo le cure del caso, sono stati dimessi con prognosi rispettivamente di 7 e 8 giorni.

“È evidente che quest’ultimo inaudito gesto, ingiustificabile ed illogico, irrispettoso delle regole e della integrità fisica e psicologica delle persone, porta a una sola diagnosi: -prosegue Di Carlo- il segnale netto e preciso dei detenuti che, presso la sezione in questione, non dovevano subire controlli da parte della Polizia penitenziaria, poiché evidentemente in quella sezione vige e deve restare in vigore la regola del “branco” anche forse per inqualificabili interessi da coltivare nel proprio interno. Sembrerebbe anche che la direzione abbia più volte chiesto e sollecitato il trasferimento di alcuni detenuti, i quali hanno dato probabilmente modo di essere considerati pericolosi e violenti”.

Da qui la richiesta di sfollare le sezioni più pericolose: “non si comprende come si possa tollerare un tale stato di cose quando a parti invertite (polizia Penitenziaria eventualmente sospettata di aggressioni) interverrebbe anche il presidente del Consiglio per punire e stigmatizzare”.