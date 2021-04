Augusta, aggressione ed insulti “omofobi” ad un giovane: solidarietà dal circolo del Pd

“Apprendiamo con sconcerto di una seconda aggressione ai danni di un nostro concittadino avvenuta in pochi giorni. Infatti, dopo quanto accaduto in via Catania lo scorso 3 aprile, giovedì 9 aprile si è verificata un’altra grave aggressione ai danni di un giovane augustano, aggredito e derubato in pieno giorno e apostrofato con epiteti omofobi”.

E’ quanto sostiene, in una nota, il segretario del circolo del Pd, Luca Vita che, nell’esprimere solidarietà alle vittime, condanna con fermezza “questi episodi e chiede che le istituzioni si attivino per rafforzare la vigilanza sul territorio e per avviare programmi educativi e iniziative atte a sensibilizzare la cittadinanza al rispetto delle differenze, affinché episodi del genere, che offendono tutti noi, non si ripetano più. È inaccettabile che, ancora nel 2021, – conclude- si debba assistere ad aggressioni motivate da odio politico o da omofobia”.

Anche sulla seconda aggressione, che sarebbe avvenuta nei pressi di un bar, è stata presentata una formale denuncia ai Carabinieri che stanno indagando.