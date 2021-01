Augusta, aggressione casa di reclusione, i sindacati: “personale sotto organico, vanno isolati i detenuti aggressivi”

“Personale sotto organico, così non si può lavorare né bene, né in sicurezza”. E’ la denuncia di Cgil, Cisl, Cnpp, Sippe e Uspp, dopo l’aggressione di ieri mattina all’interno del carcere di Augusta in cui un assistente capo della Polizia penitenziaria è stato aggredito al volto da un detenuto durante le consuete operazioni di controllo ed è stato costretto a ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell’ospedale Muscatello.

I dirigenti sindacali Giuseppe Argentino, Santo Boscarino (Cgil), Fabio D’Amico (Cisl), R. Firrise (Uspp), Massimiliano Di Carlo (Cnpp) e Sebastiano Bongiovanni (Sippe) nell’esprimere solidarietà e vicinanza al collega aggredito sottolineano come su una pianta organica di 251 agenti previsti solo 195 sono gli effettivi, a fronte di una popolazione carceraria di 454.

Una situazione già complicata dall’emergenza sanitaria e aggravata da episodi simili che “mettono ad ulteriore dura prova la tenuta psicofisica degli operatori di Polizia Penitenziaria. Il Governo ed il ministro della Giustizia– scrivono in una nota- devono prendere atto che tali aggressioni non sono fatto isolato, ma elemento costante e crescente nelle carceri italiane. Questo, a nostro modesto parere, è dovuto ad una sottovalutazione del problema legato all’ordine ed alla sicurezza negli istituti penitenziari, al fatto che vi sono frange di singoli detenuti che, consapevoli delle ultra garantistiche leggi italiane, approfittano della situazione, consapevoli che alla fine pagheranno ben poco, ma che aggredendo il personale di Polizia penitenziaria acquistano invero potere e rispetto all’interno degli istituti. Isolare questa tipologia di detenuti dovrebbe essere l’obbiettivo primario dello stato al fine di poter condurre quelle politiche vere di reinserimento per quei detenuti che realmente intendono perseguire l’obbiettivo del reinserimento sociale”.

Secondo i sindacati la giusta risposta dello stato sarebbe quella di riaprire gli istituti penitenziaria di Pianosa Isola, o dell’Asinara, per contenere queste frange di singoli detenuti aggressivi, che sommati, diventano un numero sostanziale.