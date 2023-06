Augusta, aggressione al Pronto soccorso: un uomo colpisce medici, infermieri, un paziente e i poliziotti intervenuti

Pomeriggio “caldo” al Pronto soccorso dell’ospedale Muscatello oggi a causa di una violenta aggressione ai danni di 5-6 persone tra medici ed infermieri in servizio, un paziente e anche alcuni poliziotti intervenuti su richiesta dei sanitari. Ad andare in escandescenza un uomo di circa 35 anni che, dopo le 14, era stato portato in ospedale da un’ambulanza del 118 perché trovato all’interno di un locale in stato di alterazione probabilmente per uso di alcool.

L’uomo sarebbe entrato dentro l’ambulatorio mentre era in corso una visita a una paziente e quando è stato invitato ad uscire dalla sala avrebbe risposto colpendo il personale medico ed infermieristico che era presente e anche la paziente. Avrebbe poi continuato anche con i poliziotti che, poco dopo, sono intervenuti perchè allertati dal personale e con cui ci sarebbe nata una colluttazione.

Nell’immobilizzarlo gli agenti hanno riportato alcune ferite, ha riportato traumi anche il personale medico ed infermieristico aggredito.

Alla fine l’uomo è stato fermato dagli agenti e portato in commissariato per i provvedimenti del caso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.