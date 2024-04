Augusta, aggressione al Pronto soccorso: solidarietà del sindaco al personale sanitario

“Le professionalità in campo sanitario sono ultimamente messe a dura prova da episodi di soprusi e violenza da parte di alcuni utenti che non rispettano minimamente chi lavora per il loro bene. Solo chi non ha un minimo di comprensione e responsabilità può non capire una situazione difficile che vive il personale del Pronto soccorso, che h24 è sottoposto ad un lavoro difficile con risorse a volte non sufficienti”.

Solidarietà e vicinanza al personale del Pronto soccorso dell’ospedale Muscatello vittima, ieri mattina, di un’aggressione da parte di un paziente è arrivata dal sindaco Giuseppe Di Mare che condanna con forza episodi del genere e nei prossimi giorni si recherà nella struttura ospedaliera per incontrare il personale: “Bisogna far di tutto per evitare che fatti del genere non si ripetano più”.