Augusta, aggressione al Pronto soccorso: solidarietà dalla Cisl che chiede più sicurezza

“Solidarietà estrema ed assoluta a tutto il personale del presidio sanitario dell’ospedale “Muscatello” di Augusta”. Ad esprimerla sono stati il segretario generale della Cisl-Fp Ragusa Siracusa, Daniele Passanisi e il segretario territoriale della Cisl-Fp Ragusa Siracusa, Mauro Bonarrigo, che si riferiscono all’aggressione di due operatori sanitari avvenuta oggi al Pronto soccorso e auspicano una maggiore sicurezza per il personale sanitario.

“L’increscioso episodio di aggressione – hanno sottolineato Passanisi e Bonarrigo – è l’ennesimo che, purtroppo, continuiamo a registrare in tutti gli analoghi servizi di emergenza della provincia. È indispensabile garantire maggiore sicurezza a tutti gli operatori della sanità. Un tema di carattere nazionale ma che, proprio per tale motivo, ha necessità di un più alto livello di attenzione, di trovare più adeguate risposte e maggiore sensibilità da parte di tutte le aziende sanitarie”. La Cisl Fp Ragusa Siracusa sta, quindi, avviando una richiesta di confronto con il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa, sottolineando così la necessità di adottare un deciso cambio di passo su questo tema.

“Il Pronto soccorso del nosocomio megarese pare tra l’altro non avere neppure il supporto della vigilanza armata, presente negli altri ospedali della provincia – hanno concluso Passanisi e Bonarrigo – per questo stiamo predisponendo una richiesta d’incontro da inoltrare al commissario straordinario dell’Asp di Siracusa, il quale proprio per il recente tempo dal suo insediamento, crediamo non possa più indugiare nell’inizio del confronto col sindacato”.