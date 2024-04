Augusta, aggressione al Pronto soccorso: due operatori sanitari presi a pugni. Intervengono i Carabinieri

Violenta aggressione questa mattina al Pronto soccorso dell’ospedale Muscatello ai danni di un infermiere e di un ausiliario in servizio al presidio sanitario.

Intorno alle dieci un uomo sulla trentina, che era arrivato con un’ambulanza del “118” per accertamenti su dei traumi, dopo essere stato preso in carico dal personale e portato dentro il Pronto soccorso, all’improvviso si sarebbe alzato dalla barella. E, senza alcun motivo apparente, sarebbe entrato nell’ambulatorio principale prendendo a pugni e schiaffi l’infermiere e l’ausiliario che erano lì in quel momento.

Secondo quanto si apprende l’uomo, che era arrivato da poco, avrebbe preteso di essere visitato subito e prima degli altri pazienti, in una mattinata tra l’ altro non particolarmente affollata. Sarebbe così andato in escandescenza colpendo in faccia i due malcapitati e provocando ad uno anche un sanguinamento dalla bocca.

Subito sarebbe intervenuta un’altra infermiera in aiuto dei due aggrediti, sottoposti poi alle cure mediche, alla fine sono arrivati anche i Carabinieri. Non è la prima volta che accadono episodi di aggressioni al Pronto soccorso, ma pare mai cosi violenti.