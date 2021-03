Augusta, aggressione al carcere: il Cnpp chiede ispettori e una nuova dirigenza, Fratelli d’Italia più personale

“Solidarietà all’agente di polizia penitenziaria aggredito da due detenuti nel carcere di Augusta. Questo ennesimo caso accende il faro sugli organici del corpo, che come ha di recente rilevato un rapporto della Corte dei Conti rileva una carenza di organico nel grado degli agenti. Ci auguriamo che il ministro della Giustizia voglia affrontare questo tema purtroppo annoso per garantire piena sicurezza nello svolgimento del servizio”.

A parlare è la deputata di Fratelli d’Italia Ylenja Lucaselli che riaccende i riflettori sull’aggressione, l’ennesima, ai danni di un agente di polizia penitenziaria avvenuta ieri nella casa di reclusione di contrada Piano Ippolito. E su cui interviene anche il segretario generale del Coordinamento nazionale polizia penitenziaria, Giuseppe Di Carlo che in una nota inviata al capo del Dipartimento dell’ amministrazione penitenziaria Bernardo Petralia e, per conoscenza, agli atri vertici nazionali e regionali chiede l’ avvicendamento dei dirigenti e l’invio degli ispettori ministeriali per accertare eventuali responsabilità sull’episodio costato 12 giorni di prognosi al poliziotto in servizio nei reparti detentivi.

E’ finito all’ospedale e contro di lui si è “scatenata l’ennesima violenza perpetrata da due detenuti extracomunitari che per futili motivi, hanno messo in atto un vero e proprio pestaggio. Salvo solo per miracolo, grazie all’intervento di altri colleghi si è riusciti a scongiurare il peggio” –scrive Di Carlo che sottolinea come sia “lapalissiano che ad Augusta vi è la necessità di un cambio di vertici. L’amministrazione da lei diretta non può consentire che i servitori dello Stato vengano impunemente aggrediti Aggressioni che si susseguono da oltre 4 mesi. Purtroppo sembra che non vi sia quella trasparenza della procedura amministrativa che una pubblica amministrazione è tenuta a rispettare. E cosa ancor più grave, è che il tutto è avvenuto a meno di un giorno di distanza dalla visita del suo vice capo dipartimento Tartaglia, in visita alla casa di reclusione di Augusta”.

Da qui la richiesta di invio degli ispettori ministeriali per valutare eventuali responsabilità personali e l’avvicendamento dei dirigenti della struttura di pena. “Prima che si arrivi a ricordare l’ennesimo martire del corpo di polizia penitenziaria -conclude- La tensione è ormai altissima”.