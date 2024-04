Augusta, aggressione al carcere: agente colpito con un bastone

Nuova aggressione alla casa di reclusione di Augusta. Nella tarda serata di ieri un agente di polizia penitenziaria è stato colpito con un bastone da un detenuto ed è stato costretto a ricorrere alle cure del Pronto soccorso dell’ospedale Muscatello per i traumi riportati alla mano ed al polso.

Lo rende noto il Sippe, il sindacato di Polizia penitenziaria: “si continua a parlare di rieducazione e trattamento – si legge in una nota – ma non si comprende che se si privilegia solo questa strada e si trascurano altri aspetti, come quella di far rispettare chi indossa una divisa, tutto il sistema non funziona con conseguenze gravi per tutto il mondo che gira attorno gli istituti penitenziari”.