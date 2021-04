Augusta, aggressione ad un 53enne sotto il cavalcavia: il Movimento Fiamma tricolore chiede telecamere per la sicurezza

Installare telecamere di videosorveglianza in piazza Unità d’Italia, nel parco giochi adiacente ed in tutto il territorio per garantire più sicurezza ai cittadini. Lo chiede il movimento Fiamma tricolore che esprime solidarietà all’uomo di 53 anni che ha denunciato di essere stato aggredito, senza alcun motivo, lo scorso 3 aprile, sotto il cavalcavia Federico II all’altezza di via Catania finendo all’ospedale e riportando varie ferite ritenute guaribili in 30 giorni di prognosi: “l’increscioso fatto avvenuto la sera del sabato santo, a quanto sembra perpetrato da giovani, dimostra il bassissimo senso civico ed umano di alcuni cittadini verso le persone più fragili ed emarginate. Salvatore Galati è conosciuto da tutti per la sua bontà e disponibilità nell’aiutare gli altri e, ne siamo certi, riuscirà a superare anche questo momento”. – scrive in una nota Benedetto Giannotta, commissario della sezione Pino Rauti in cui si dice preoccupato e sconcertato “per il basso livello di sicurezza pubblica che insiste nelle città di Augusta” .

L’esponente politico afferma, inoltre, di aver più volte segnalato alle amministrazioni comunali la necessità provvedere all’installazione di telecamere di videosorveglianza, avendo avuto “risposte con cui mi si dice che la videosorveglianza è già presente e collegata al comando della Polizia municipale. Non vi è più tempo da perdere, – aggiunge- sollecitiamo il sindaco Giuseppe Di Mare e la sua amministrazione a dimostrare nei fatti una netta discontinuità con le passate sonnolenti amministrazioni e disporre con urgenza alla realizzazione di idoneo sistema di videosorveglianza. Siamo certi, anche a seguito delle esperienze maturate in altre città italiane ed europee, che tale installazione garantirebbe un aumento del controllo sul territorio, a fronte di una forte riduzione delle illegalità di ogni tipo e del numero del personale di pubblica sicurezza, in cronica carenza di organico”.

Proprio lo scorso consiglio comunale è stato approvato il regolamento per l’istallazione nel territorio comunale di telecamere e di un sistema di videosorveglianza considerato che quello esistente non è funzionate.