Augusta, aggravamento degli arresti domiciliari per spaccio, in carcere (ancora) un trentenne

Si trova già in carcere per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate e adesso è stato raggiunto da una nuova misura cautelare in carcere, in aggravamento dei precedenti domiciliari, ma per reati legati allo spaccio di sostanza stupefacente. Ad essere stato raggiunto da una nuova ordinanza per la carcerazione, emessa dalla Corte d’Appello di Catania ed eseguita ieri dagli agenti del Commissariato di Augusta, è stato Salvatore Arrabito, di 30 anni.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, era stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate appena una settimana fa quando, in seguito ad un intervento per una lite scoppiata in famiglia nella sua abitazione, aveva minacciato, schiaffeggiato e colpito con una testata uno degli agenti polizia intervenuti per calmare gli animi.