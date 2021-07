Augusta, agevolazioni e riduzione anche del 100% della Tari: il plauso della Cna

“In questo momento nel quale le ripartenze sembrano ostacolare da ulteriori adempimenti ai quali le imprese, specie del comparto della ristorazione, dovranno provvedere e sulle quali aleggia la minaccia di nuove chiusure, la misura dello sgravio della Tari adottata dal Comune di Augusta in favore delle imprese danneggiate dalla crisi economica, sembra andare nella direzione giusta”. A dirlo il presidente della Cna Augusta Fabio Cannavà che plaude alla misura adottata dall’amministrazione Di Mare che, con le agevolazioni e riduzione anche del 100% per determinate categorie approvata dal consiglio un paio di giorni fa, porta in compensazione totale o parziale, a seconda delle categorie di imprese, la Tari per l’anno di imposta 2021.

Cannavà ricorda che la sezione di Augusta della Cna aveva chiesto “in occasione dell’incontro istituzionale con l’allora eletto sindaco di Augusta di rivedere il regolamento comunale sulla tassa rifiuti, prevedendo delle riduzioni significative per tutte quelle imprese che già smaltiscono i propri rifiuti in maniera specializzata. Su questo tema, che rimane al centro della nostra attività politico-sindacale, siamo tornati anche in occasione dell’assemblea elettiva per il rinnovo della presidenza Cna proprio in presenza degli assessori Costa e Sicari”.

Ad apprezzare in maniera particolare la modalità automatica per l’applicazione dello sgravio, che avverrà senza particolari cavilli burocratici è il coordinatore cittadino Francesco Messina: “un elemento che va anch’esso verso la semplificazione nel rapporto tra impresa e pubblica amministrazione. Auspichiamo, quindi, che possa essere uno dei tanti provvedimenti in favore delle imprese artigiane, commerciali, piccole e medie imprese e che da qui si possa segnare veramente una ripartenza per il tessuto economico del nostro territorio”.