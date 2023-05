Augusta, agevolazioni alle imprese e sviluppo del territorio nell’incontro della Cna

Un momento utile per illustrare le iniziative sui mestieri, sulle agevolazioni a sostegno di artigiani, commercianti e piccole e medie imprese e sulle politiche di sviluppo della città. E’ stato questo l’incontro promosso dalla sede locale di Cna con gli associati alla presenza dei vertici provinciali della Cna di Siracusa, che si sono confrontati sulle agevolazioni alle imprese, sulle opportunità derivanti da un nuovo modello di gestione delle risorse comunitarie che vedrà Augusta al centro di una rete di comuni che avrà risorse anche appannaggio delle imprese locali.

Un processo che impone un protagonismo dell’imprenditoria locale. A questo si aggiunge la necessità di una strategia di sviluppo condivisa che metta al centro veramente la portualità e le Zes, rispetto le quali Cna sta già osservando e supportando i primi investimenti di piccole e medie imprese nel territorio.

“Un dialogo che ha messo al centro anche i settori economici e le relative azioni in corso dell’associazione a loro supporto. Dal comparto delle costruzioni con il tema dei bonus con una piattaforma pronta e realizzata da Cna per smobilizzare i crediti incagliati, all’agroalimentare e ristorazione con incontri mirati di networking, al turismo con il protagonismo al Ttg e l’organizzazione dell’offerta locale integrata fino all’autoriparazione con un evento regionale prossimo per il comparto, la moda e l’artigianato artistico pronto ad una autentica valorizzazione oltre il mercato locale. Confronto anche su acconciatura ed estetica per una formazione specifica in corso di programmazione” – ha detto Fabio Cannavà, presidente comunale che ha preannunciato altri incontri con l’obiettivo di informare gli associati e definire anche proposte importanti per la città.