Augusta, Agenzia del Demanio: in vendita il terreno dell’ex deposito di munizioni di Xirumi

L’Agenzia del demanio vende all’asta pubblica un vasto appezzamento di terreno di 282 mila e 600 metri quadri (28,2 ettari), non residenziale di proprietà dello stato che si trova in contrada Camera, denominato ex deposito di munizioni di Xirumi, sorto per scopi militari, presumibilmente poco prima dello scoppio della prima guerra mondiale per ospitare un deposito di munizioni con magazzini interrati, una caserma di acquartieramento e relativi manufatti di servizio, ad oggi ricoperta per lo più da macchia mediterranea.

L’appezzamento presenta una forma similare ad una “U” ed è attraversata in senso trasversale dal torrente Porcaria, che la divide in due parti convenzionalmente chiamate “Area nord” e “Area sud” e l’accesso principale avviene nell’area Sud, attraverso un cancello in ferro con apertura meccanizzata, posto al termine di una stradella interpoderale a fondo naturale che si diparte dalla rotabile S.P. 57 Carlentini-Brucoli. L’Area nord comprende tredici magazzini interrati ed i ruderi di alcuni manufatti militari in disuso quali caseggiati ed altane per la guardia, l’aria a sud comprende, ubicata vicino all’ingresso, la “Cascina camera”, una caserma di forma pentagonale, ormai ridotta quasi a rudere e che un tempo ospitava gli alloggi e le camerate per il corpo di guardia, la cucina con relativa mensa, uffici e magazzini, poi i resti di altane per la guardia, anch’essa inagibili e sette magazzini interrati. Nell’area vi è allocato anche un fabbricato di fattura più moderna e della superficie coperta di circa 85 metri quadrati adibito ad ufficio. Ognuno dei 20 magazzini interrati è accessibili dall’esterno da due gallerie, ognuna munita di cancello in ferro.

Il prossimo 19 dicembre nella sede della direzione regionale dell’Agenzia del Demanio l’apposita commissione aprirà la gara che parte da un prezzo base di 790 mila euro, le offerte vanno presentate entro le 12 del 18 dicembre alla direzione regionale del Demanio. L’aggiudicazione, come si legge nell’avviso di asta pubblica, avrà luogo in favore di colui che avrà presentato la maggiore offerta e anche quando vi fosse una sola offerta.