Augusta, agente di polizia penitenziaria aggredito da un detenuto violento

Nuova aggressione alla casa di reclusione di Augusta da parte di un detenuto e nei confronti di un agente di polizia penitenziaria. L’ennesimo episodio è avvenuto ieri mattina, come denunciano i sindacati Fns Cisl – Fsa Cnpp – Fp Cgil – Sippe/Sinappe, quando un assistente capo della Polizia penitenziaria in servizio al reparto detentivo è stato “aggredito fisicamente da un detenuto extracomunitario -che ha sempre mostrato segni di squilibrio, protagonista di danneggiamento di beni dell’amministrazione e autolesionista, non nuovo ad aggressioni verso il personale- che ha afferrato per un braccio il poliziotto penitenziario nel tentativo di colpirlo ulteriormente; solo la prontezza di riflessi – scrivono Angelo Scarso (Cisl), Massimiliano Di Carlo (Cnpp), Giuseppe Argentino (Cgil) e Sebastiano Bongiovanni (Sippe/Sinappe)- e la professionalità del malcapitato e l’immediato intervento dei colleghi ha impedito che l’aggressione, per futili motivi, venisse portata a compimento con conseguenze più gravi”.

Per i sindacati, che da tempo ormai denunciano episodi di aggressioni e chiedono dotazioni e strumenti normativi, utili ad evitare che rappresentanti dello stato possano essere aggrediti da chi è tenuto a rispettare le regole e la disciplina all’interno di un istituto di pena, è l’ennesimo caso di violenza diventato quasi una “prassi” in cui a farne le spese è il personale di Polizia penitenziaria ma che sembrano “non interessare nessuna autorità politica, soprattutto quelle del ministero della Giustizia che non affronta il problema con un serio piano di intervento o adottando misure idonee, vedasi la richiesta di riapertura delle carceri di Asinara o Pianosa isola ove confinare quei detenuti che della violenza fisica ne fanno elemento di vita all’interno degli istituti penitenziari, a danno del personale di Polizia penitenziaria”.

Se a questa situazione si aggiunge la forte contrapposizione tra le organizzazioni sindacali rappresentative del personale di Polizia penitenziaria ed il direttore della quale è stata chiesta la rimozione per condotta antisindacale, “il quadro in quello della casa reclusione di Augusta diventa più cupo che mai”– concludono.