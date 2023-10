Augusta, affidamento servizi portuali per 25 anni ad unico concessionario, al via la procedura dell’Adsp

L’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale ha avviato oggi, con un decreto del presidente Francesco Di Sarcina, la procedura di appalto telematico per “l’erogazione e l’efficientamento dei servizi di interesse generale dei porti di Augusta e di Catania, già proposta di finanza di progetto, per l’acquisizione di offerte migliorative“. Si tratta del “famoso” project financing -di cui nei prossimi giorni verranno pubblicati bando e capitolato d’appalto per 317 milioni di euro- per l’affidamento di 25 anni, ad unico concessionario, di 44 servizi da svolgere nei porti di Augusta e Catania e la realizzazione della stazione marittima di Catania, già proposti e approvati, con un precedente decreto presidenziale, dal raggruppamento temporaneo di imprese (Rti) costituito dalla capofila palermitana “Operazioni e servizi portuali Palermo srl”, dalle catanesi “La Portuale II soc. coop. arl”, “Green service soc. coop. sociale”, e dalle augustane “Patania Srl” e “Ecolsicilia Srl” della famiglia del vicesindaco con delega al Porto, Tania Patania di cui si è tanto parlato, con polemica anche politica, in queste ultime settimane, compreso anche in un consiglio comunale fiume.

“La nuova gara – fa sapere l’Autorità portuale in un comunicato stampa- prevede la concessione per 25 anni al fine di assicurare stabilità e continuità, con un ammortamento calcolato in base al piano economico finanziario che i soggetti partecipanti dovranno allegare, a fronte di svariati servizi, del progetto e costruzione della nuova stazione marittima del porto di Catania e della gestione del terminal crocieristico. Quest’opera è parte integrante della proposta progettuale e sarà realizzata con un virtuoso partenariato pubblico – privato e una spesa ripartita, che prevede un significativo intervento di riqualificazione urbanistica e ambientale dello stesso “Sporgente centrale”, ossia il centro nevralgico del complesso portuale etneo, dunque sistemazione della viabilità̀, riqualificazione delle aree esterne e implementazione dell’offerta per l’utenza”.

Tra i servizi generali che saranno affidati sono previsti illuminazione, pulizia, raccolta rifiuti differenziata con carico, trasporto e smaltimento, implementata da supporto informatico, sharing di bici con pedalata assistita e monopattini elettrici per la mini-mobilità, ricarica auto elettriche da colonnine connesse alla rete alimentata da impianto fotovoltaico, assistenza su demanio, sicurezza sul lavoro, lavoro portuale e gestione accosti per velocizzare il rilascio di pratiche, archiviazione informatica e gestione documentale con siti web, comunicazione social e supporto informatico per eventi, servizi ambientali, valorizzazione beni culturali e riduzione emissioni con monitoraggi, prevenzione dell’inquinamento acustico, rilevamento periodico radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, qualità dell’aria e delle acque; rilievi batimetrici programmati e controllo fondali; manutenzione e mantenimento aree a verde pubblico.

I costi sono pari a 12 milioni e 727 mila euro annui di cui 6 milioni 789 mila a carico dell’ Adsp, 1 milione 913 mila euro di investimento del proponente e 4 milioni e 24 mila a carico dell’utenza dei servizi. Per la stazione marittima di Catania è previsto un impegno spesa di 14 milioni e 815 mila euro necessari, di 6 milioni e 666 mila a carico dell’ Adsp e i restanti 8 milioni e 148 mila euro di investimento privato ammonta a 8 milioni 148mila.

“Cambiamo pagina e proiettiamo le strutture portuali nel futuro – ha commentato Di Sarcina – con strategie ambiziose e moderne, che superano le vecchie logiche, e mirano ad una programmazione seria, green e innovativa in grado da un lato, di scommettere sull’affidabilità degli interlocutori nell’attuazione degli obblighi contrattuali, attraverso una serie di richieste importanti e parametri rigidi illustrati in gara, dall’altro di prevedere progettualità e realizzazioni di opere necessarie, più volte promesse ma finora mai realizzate, per il rilancio della portualità dell’area siculo-orientale. Solo per l’assetto infrastrutturale abbiamo stanziato 245 mln per Augusta e 150 per Catania con lavori sono in fase di avvio o già in corso di realizzazione. Un sentito grazie al comitato di gestione per il considerevole lavoro portato avanti”.

Intanto nei giorni scorsi il comitato di gestione ha deliberato il piano di riorganizzazione delle aree che prevede il trasferimento dei container da Catania ad Augusta grazie anche alla realizzazione del binario ferroviario (progetto già approvato) e “al terminal Gnl (gas naturale liquefatto), che sarà affidato a privati nei prossimi anni. – si legge ancora nella nota- Sono state deliberate le dovute concessioni alla ditta Est (Europea servizi terminalistici) che gestisce i container e li trasferirà, già nei prossimi mesi, nell’approdo di Augusta in uno spazio di circa 86mila mq per 25 anni, lasciato volontariamente dalla Itsa (International terminal service of Augusta), spostata in un’area più piccola e proporzionata alle capacità terminalistiche storicamente espresse, sempre con concessione venticinquennale. Nella zona liberata nascerà il terminal contenitori, un project cargo (chiaramente rivolto agli impianti eolici) e general cargo con un importante piano di investimenti e occupazionale, che darà grande prospettiva oltreché lustro ad Augusta. Concessioni anche per le imprese Fac e Poseidon, che imbarcano lo zolfo prodotto dalla lavorazione dei petroli nelle raffinerie della rada”.

“Si tratta di una svolta epocale per lo sviluppo del porto della nostra città – ha detto il sindaco Giuseppe di Mare – soddisfatto degli obiettivi raggiunti dall’ultimo comitato di gestione, grazie anche all’impegno profuso dalla mia giunta, che ringrazio. Questi cambiamenti saranno forieri di crescita economica e occupazionale”.