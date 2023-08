Augusta, affidamento servizi portuali ad unico concessionario: l’opposizione chiede un Consiglio monotematico urgente

L’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale intende conferire, per 25 anni, a un unico soggetto concessionario i lavori e la gestione di servizi di interesse generale nei porti di Augusta e di Catania e cinque consiglieri di opposizione vogliono vederci chiaro. E hanno protocollato una richiesta al presidente del Consiglio comunale per una seduta con all’ordine del giorno proprio la discussione suldecreto del progetto di finanza presentato dall’Adsp alla presenza del presidente Francesco Di Sarcina e del comitato di gestione, del sindaco Giuseppe Di Mare, della giunta comunale, di tutti gli operatori portuali e delle organizzazioni sindacali.

A richiedere la convocazione del Consiglio Milena Contento, Roberta Suppo, Francesco La Ferla, Giancarlo Tiberio e Salvatore Blanco secondo cui “la realizzazione di tale progetto, così come è stato predisposto, – scrivono i cinque- concentrando tutte le attività, da una parte determinerà una sorta di monopolio venticinquennale che non garantirebbe la giusta concorrenza e dall’altro esporrebbe tutte le attività portuali, che da sempre operano con grande professionalità del nostro porto e che vantano migliaia di occupati, ad una inesorabile fine del settore nel brevissimo periodo, tenuto conto che tale evenienza causerebbe un danno alle imprese alle numerose famiglie da esse impiegate e a tutta la città di Augusta”.

Al centro c’è la proposta di progetto di finanza per l’ affidamento dei lavori e della gestione di servizi di interesse generale nei porti di Augusta e di Catania, formalizzata a giugno scorso, come si legge nel decreto del presidente Di Sarcina, da parte di una sorta di consorzio di cinque società con capofila la palermitana operazioni e servizi portuali Palermo srl, – di cui è stata indicata la sede – con le catanesi La Portuale II soc. coop. Arl e Green service soc. coop. sociale, e le augustane Patania srl. ed Ecolsicilia srl., queste ultime riconducibili alla famiglia dell’assessore al Porto Tania Patania che hanno proposto di assumere in carico – previa aggiudicazione del relativo contratto di concessione – la gestione dei servizi delle utilities dei porti di Augusta e Catania per la per la gestione dei servizi di illuminazione, pulizia e raccolta rifiuti, servizio idrico consistente nella fornitura idrica di tutte le utenza portuali e delle navi in porto, servizi di manutenzione e riparazione, servizi comuni al settore industriale ed al settore commerciale del porto, servizi di manutenzione del verde urbano portuale, di instradamento e controllo ai varchi dei passeggeri, servizi di gestione dei parcheggi e la realizzazione della nuova stazione marittima del porto di Catania.

A luglio, su richiesta dell’ Autorità portuale e ai fini del favorevole accoglimento della proposta, – si legge ancora nell’atto dell’Adsp – i proponenti hanno depositato gli elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica riformulati secondo le indicazioni prescritte dall’ Adsp, contenenti una cospicua riduzione, pari a circa il 50%, della componente economica a carico dell’amministrazione, nonché l’integrazione della proposta con la progettazione e realizzazione di una stazione marittima per l’accoglienza passeggeri nel porto di Catania. Il costo dei servizi, strutturato per un periodo di venticinque anni, è così di 12 milioni e 700 mila euro annui, di cui 6 milioni e 700 mila carico dell’ Adsp, poco più di un milione e 900 come “investimento proponente” e 4 milioni a carico dell’utenza. Per la costruzione della stazione marittima di Catania, inoltre, l’impegno totale è di 14 milioni e 815 mila euro, di cui 6 milioni e 666 mila euro saranno sborsati dall’ Adsp e 8 milioni 148 mila euro dai privati.

Sulla base di tale riformulazione l’Adsp ha ritenuto procedibile la proposta e ha avviato l’istruttoria sul merito della stessa, ossia sulla sua fattibilità tecnica ed economico-finanziaria e il suo interesse pubblico per effettuare la gara ad evidenza pubblica che individuerà l’operatore economico unico a cui affidare la concessione, anche se manca ancora il parere del comitato di gestione dell’Ente economico del porto.

Il decreto presidenziale del 31 luglio, infatti, mette nero su bianco che è stato “acquisito il parere favorevole del Comitato di gestione, espresso nella stessa seduta del 18 luglio 2023, alla dichiarazione della fattibilità della proposta, ed in particolare alla articolazione del Pef ed alle condizioni di sostenibilità dello stesso, all’ approvazione del progetto di fattibilità e al successivo inserimento del medesimo nel piano triennale delle opere e alla successiva ai sensi dell’art. 193, comma 2 del Codice appalti”, con “esito favorevole dell’istruttoria compiuta dal Rup con la propria struttura di supporto, a seguito di diversi incontri tecnici e confronti sul tema”.

Acquisizione, che viene poi rettificata formalmente con la “correzione di mero errore materiale” nella successiva delibera dell’11 agosto dove si scrive che il comitato di gestione è stato solo “informato nella seduta del 18.07.2023, della fattibilità della proposta, dell’articolazione del Pef e delle condizioni di sostenibilità dello stesso, dell’approvazione del progetto di fattibilità e dell’inserimento del medesimo nel piano triennale delle opere, previa trasmissione al comitato di gestione medesimo, della relazione di accompagnamento al piano economico finanziario, contenente il piano economico finanziario unitamente al conto economico, allo stato patrimoniale, e al prospetto del flusso di cassa operativo e dell’azionista, del quadro riepilogativo dei costi, parte fissa e parte variabile, del progetto di fattibilità tecnica economica della nuova stazione marittima del porto di Catania e della relazione di sintesi”.

Già a settembre del 2021 l’ Adsp aveva presentato un avviso esplorativo per acquisire manifestazioni di interesse finalizzate all’affidamento della concessione dei lavori anche con la formula della finanza di progetto. L’avviso era stato poi revocato e la revoca impugnata davanti al Tar di Catania da quattro delle attuali società che avevano anche allora presentato una proposta (La Portuale II società cooperativa, Ecolsicilia srl e Green service società cooperativa sociale, Patania srl). Il tribunale etneo a marzo del 2022, con propria sentenza, gli aveva dato torto respingendo il ricorso, ma le società non si erano date per vinte e insieme alla palermitana Ops a novembre del 2022 hanno avviato nuove interlocuzioni con l’Autorità portuale dove, nel frattempo, era stato nominato l’attuale presidente Di Sarcina. Da queste interlocuzioni solo il 16 giugno scorso è scaturita l’attuale proposta, come spiega il decreto presidenziale.