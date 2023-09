Augusta, affidamento lavori portuali ad unico concessionario, Unionports: “rivedere il percorso già avviato”

“Il porto di Augusta deve rimanere pubblico ed al servizio della imprenditoria locale”. Lo dice il presidente di Unionports ed imprenditore portuale Davide Fazio che interviene sull’iniziativa , di cui si discuterà in Consiglio martedì prossimo, dell’ Autorità di sistema portuale del mare della Sicilia orientale che intende affidare ad un unico concessionario e per 25 anni la gestione di lavori e servizi portuali ad Augusta e Catania.

“L’operazione vedrebbe, a conclusione dell’iter procedurale, -dice- l’affidamento ad una associazione temporanea di impresa con capofila una società palermitana. A questa associazione di imprese, a fine procedimento di gara, potrebbe andare la gestione del porto di Augusta nella maggior parte dei servizi per i prossimi 25 anni. Tagliando così fuori l’imprenditoria locale e il territorio. Imprenditoria che comprende decine di imprese che hanno fatto la storia del porto di Augusta già a partire dai primi del Novecento.”

Fazio si dice stupito del fatto che in questo progetto “sia in qualche modo coinvolta l’amministrazione comunale di Augusta per la quale –prosegue la nota- avevamo nel 2020 caldeggiato l’istituzione di un assessorato al Porto. Carica che è stata affidata ad una imprenditrice del settore, che oggi assume anche la carica di vicesindaco, oltre che assessore all’Urbanistica. Non abbiamo timore a dire che siamo fortemente delusi della attività dell’ amministrazione che sta consegnando, appoggiando l’ipotesi di cui sopra – il porto di Augusta ai palermitani. Un fatto che ci ricorda il caso del tentato scippo del porto di Augusta nel dicembre del 1960. Non vorremmo che la storia si ripetesse.” – aggiunge il presidente di Unionports che chiede alla amministrazione comunale e all’ Autorità portuale di rivedere il percorso già avviato e che potrebbe portare “a danni irreparabili. Precisiamo che in economia siamo dei liberisti per cui crediamo nella iniziativa privata e nel libero mercato. Ma non si può parlare di libero mercato quando una autorità pubblica cede il proprio ruolo, o parte di esso, a gruppi monopolistici di privati. Anche in contrasto con specifiche direttive dell’Autorità per la concorrenza (Anac). Pur di rischiare l’accusa di provincialismo ci teniamo a difendere il nostro territorio e gli interessi delle nostre popolazioni , verso cui abbiamo una responsabilità sociale derivante da etica e dalle leggi” – conclude Fazio che si rivolgerà anche alla deputazione nazionale “che dovrà verificare la congruità delle operazioni in atto relativamente anche alla compatibilità fra codice della navigazione e il nuovo codice degli appalti” e non esclude anche il ricorso al giudice amministrativo.