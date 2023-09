Augusta, affidamento lavori e servizi portale a unico concessionario, se ne parla martedì in Consiglio

Sarà discusso martedì prossimo, 12 settembre, alle 17, al Consiglio comunale di palazzo San Biagio il decreto del presidente dell’Autorità di sistema portuale Francesco Di Sarcina che approva la proposta di progetto di finanza per l’ affidamento dei lavori e della gestione di servizi di interesse generale nei porti di Augusta e di Catania, presentata a una sorta di consorzio di cinque società, con capofila la palermitana Operazioni e servizi portuali Palermo srl, con le catanesi La Portuale II soc. coop. Arl e Green service soc. coop. sociale, e le augustane Patania srl. ed Ecolsicilia srl., queste ultime due riconducibili alla famiglia dell’assessore al Porto Tania Patania.

È stata, infatti, accolta la richiesta di convocazione del Consiglio comunale presentata nei giorni scorsi da 5 consiglieri comunali di opposizione, dal parte presidente Marco Stella che ha fissato per quella data il confronto con il presidente dell’Autorità portuale per chiarire la vicenda, che ha allarmato l’opposizione secondo cui “la realizzazione di tale progetto, così come è stato predisposto concentrando tutte le attività, da una parte determinerà una sorta di monopolio venticinquennale che non garantirebbe la giusta concorrenza e dall’altro esporrebbe tutte le attività portuali, che da sempre operano con grande professionalità del nostro porto e che vantano migliaia di occupati, ad una inesorabile fine del settore nel brevissimo periodo, tenuto conto che tale evenienza causerebbe un danno alle imprese alle numerose famiglie da esse impiegate e a tutta la città di Augusta” – avevano motivato così la loro richiesta di convocazione di una seduta di consiglio comunale Milena Contento, Roberta Suppo, Francesco La Ferla, Giancarlo Tiberio e Salvatore Blanco.

Non si tratta di una convocazione monotematica, l’argomento in questione è il terzo all’ordine del giorno: nella stessa seduta, infatti, sono state inseriti anche interrogazioni, la mozione del Movimento 5 stelle su iniziative urgenti per sostenere le famiglie private del reddito di cittadinanza e il riconoscimento di legittimazione del debito fuori bilancio di Francesco Servillo a seguito di sentenza emessa dal tribunale del lavoro di Siracusa.