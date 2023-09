Augusta, affidamento dei lavori portuali e gestione del Consiglio: l’opposizione diffida il presidente

“Basta alle operazioni di potere del sindaco e agli escamotages che stanno mettendo in atto a discapito del nostro porto e della nostra città, basta con il modus operandi del presidente del consiglio che utilizza il consiglio comunale come se fosse casa sua, interpretando il regolamento e lo statuto comunale con faziosità. É ormai chiaro, che l’amministrazione e la sua maggioranza sono entrati in un cortocircuito politico ed amministrativo”. A dirlo sono i consiglieri comunali di opposizione Carmela Contento, Roberta Suppo, Giancarlo Triberio, Salvatore Blanco, Francesco La Ferla, Giuseppe Gulino e Federico Palazzotto, che entrano nel merito della vicenda -che continua a suscitare polemiche e affondi alla maggioranza- sulla proposta di affidamento dei servizi portuali della rada megarese ad un consorzio composto da una società di Palermo, da due catanesi e dalla “Patania Srl” ed “Ecolsicilia”, appartenenti alla famiglia del vicesindaco ed assessore al porto Tania Patania. Una vicenda che a loro dire sta assumendo “contorni poco chiari e sta mettendo in evidenza l’operato del sindaco, del presidente del consiglio e di parte della maggioranza, volto a curare soltanto gli interessi dei pochi a discapito dell’interesse collettivo della nostra città”, a cui si aggiunge, anche una gestione del Consiglio comunale “distopica” che vede lo stesso presidente del consiglio, “prevaricare ogni sua prerogativa non accogliendo le legittime e regolamentari richieste della minoranza” che per questo ha protocollato al Comune ed inviato al prefetto ed agli Enti locali della Regione Sicilia una diffida nei confronti del presidente.

“Questa gestione non conforme é associata ad un blackout della maggioranza consiliare che tra assenze e posizioni diverse bocciano la mozione d’ordine della minoranza, che chiedeva in consiglio comunale la presenza della deputazione regionale e nazionale, nonché la necessità di avere tutta la documentazione per poter analizzare e discutere questo importante e fondamentale progetto che potrebbe monopolizzare il nostro porto ed il futuro dei nostri figli per i prossimi 25 anni”– continuano Contento, Suppo, Triberio, Blanco, La Ferla, Gulino e Palazzotto che contestano anche quanto accaduto il 13 settembre in consiglio: “abbiamo assistito (da spettatori) a qualcosa di paradossale, non degno di una città, in quanto, su proposta “verbale” del consigliere Conti e con sola maggioranza presente in aula, viene approvata la mozione per effettuare un Consiglio comunale con le stesse identiche modalità richieste dalla minoranza ma bocciate il giorno prima. A questo punto ci viene legittimo chiederci, come può un presidente del Consiglio accogliere la proposta del consigliere Conti, pur sapendo che i consiglieri di opposizione nello stesso primo pomeriggio di ieri hanno presentato e protocollato la medesima richiesta?”