Augusta, affidamento ad unico concessionario dei lavori portuali: nulla di fatto in Consiglio comunale

Nulla di fatto al Consiglio comunale che avrebbe dovuto discutere della proposta di finanza di affidamento ad un unico concessionario e per 25 anni dei lavori e della gestione dei servizi di interesse generale nei porti di Augusta e Catania. Neanche ieri pomeriggio c’è stata l’attesa discussione sul decreto del presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale Francesco Di Sarcina, nonostante ci fosse il numero legale dei 13 consiglieri presenti – trattandosi di una seduta di aggiornamento ne erano sufficienti appena dieci – sia per l’assenza dei sei componenti dell’opposizione che avevano presentato la richiesta di inserimento all’ordine del giorno della questione, ma anche per l’assenza dei vertici dell’ Adsp. Il presidente Marco Stella si è limitato a dire che “non trattandosi di un atto deliberativo, ma solo di un atto conoscitivo e non essendoci ieri la disponibilità dell’Asp e degli ospiti a intervenire si procederà in altri termini e in altri temi alla trattazione dell’argomento”, probabilmente verrà convocata una seduta monotematica, forse anche con la presenza della deputazione regionale e nazionale, cosi come avevano richiesto i sei consiglieri della minoranza in seconda battuta, quando già era stato convocato il Consiglio con all’ordine del giorno la discussione sul decreto insieme ad altri argomenti

Tema questo su cui martedì pomeriggio, invece, si è “battagliato” per oltre un’ora e mezzo nell’aula “Giacinto Franco” piena, si quel giorno, di operatori portuali e sindacalisti anche provinciali invitati appositamente per prendere parte alla seduta insieme al presidente dell’Adsp Francesco Di Sarcina. A farsi portavoce della minoranza il consigliere Milena Contento che, a suon di norme di legge e di articoli di regolamento più o meno violati a suo dire, ha discusso a più riprese, anche con toni aspri, con lo stesso presidente Stella che ha respinto gli attacchi di irregolarità.

Il numero legale è poi venuto a mancare alla fine, anche per carenze tra i banchi della maggioranza e dopo l’uscita dall’aula dell’opposizione che aveva presentato una mozione d’ordine sulla regolarità della trattazione del punto per il quale non erano stati diffusi tutti i documenti da parte dell’Autorità portuale che, come ha detto Di Sarcina, sta aspettando il parere dall’Avvocatura dello Stato prima dei rispondere formalmente. La mozione è stata bocciata dalla maggioranza anche se in maniera risicata, 9 voti contro i 7 dell’opposizione che ha contato, in questo caso, anche dell’appoggio del consigliere di Forza Italia Corrado Amato, già critico contro questa vicenda della proposta di affidamento di lavori e servizi portuali a un unico concessionario presentata da un consorzio di imprese con a capo Osp Palermo, due società di Catania che si occupano di smaltimento dei rifiuti e altre due augustane della famiglia del vicesindaco e assessore al Porto Tania Patania.