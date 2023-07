Augusta, affidamenti diretti di progetti ancora fermi al palo: interrogazione del Movimento 5 stelle

“L’amministrazione attraverso procedure di urgenza e affidamenti diretti mette ai blocchi di partenza tanti progetti per avere la possibilità di diramare comunicati sensazionalistici e non solo ma, arrivato il fischio di partenza, le uniche cose a prendere il volo sono gli affidamenti diretti e relativi pagamenti (tra l’altro, è bene ricordarlo che, in un passato non troppo lontano, l’eccessivo ricorso a tali procedure, fu una delle principali cause d’indebitamento del Comune), ciò nonostante delle opere nemmeno l’ombra”.

Lo sostiene Roberta Suppo, consigliere comunale del Movimento Cinque stelle che nei giorni scorsi ha protocollato due interrogazioni la prima relativa ai lavori urgenti di ricostruzione della mantella del lungomare Paradiso nei tratti tra le vie Nino Di Franco e Mocenigo, danneggiati dagli eventi climatici e l’altra sulla realizzazione della copertura per proteggere e salvaguardare il relitto del naufragio di migranti del 18 aprile 2015 che si trova alla nuova darsena.

“Le interrogazioni hanno la finalità di conoscere il cronoprogramma dei lavori e – dice la pentastellata- la data prevista per la fine degli stessi ma, soprattutto, per avere contezza sulle ragioni che hanno sin qui determinato un ritardo nell’esecuzione dell’opera, nonostante gli affidamenti diretti in ragione dell’urgenza, e se siano previste sanzioni e/o penali per l’eventuale ritardo. Rimango in attesa di avere risposte esaustive così da rendere pubblico come e perché soldi dei contribuenti sono investiti per progetti, che ci auguriamo verranno realizzati, piuttosto che essere meri proclami e cimeli di opere incompiute”.