Augusta aderisce al “Siru”, aggregazione di comuni per gestire la progettazione dei fondi

Via libera all’adesione del Comune al “Siru (Sistemi intercomunali di rango urbano) Augusta” individuato dalla Regione e che comprende, oltre il comune megarese scelto come capofila, anche Lentini, Carlentini Francofonte, Melilli, Priolo, Sortino, Ferla e Cassaro. Ad approvare lo schema di convezione che si andrà a firmare con tutti i comuni della provincia che fanno parte della nuova aggregazione, è stato ieri sera il Consiglio comunale con la sola maggioranza, astenuti i consiglieri di minoranza Milena Contento, Roberta Suppo e Chiara Tringali.

Si tratta della seconda “Siru” che si è costituita ufficialmente, come ha spiegato in aula il sindaco Giuseppe Di Mare che ha parlato di “una rivoluzione che la Regione siciliana sta mettendo in campo. Ci auguriamo che dia buoni frutti ma di fatto è il sistema di programmazione dei fondi europei 21-27 che, a differenza delle altre, sarà gestita attraverso delle forme giuridiche che sono, appunto, i Siru. Fino ad oggi i comuni hanno partecipato ai bandi che emanava la Regione – ha aggiunto- La bozza è già stata votata da tutti i comuni, con Augusta si chiude il cerchio e da domani (oggi per chi legge) potremo sottoscrivere la convenzione che sarà trasmessa all’ufficio regionale” .

I vari sindaci hanno già votato la scelta di indicare il Comune di Augusta capofila dell’aggregazione che gestirà oltre 400 milioni di euro, fondi che verranno assegnati in base alla capacità che avrà di produrre idee e progetti.

“È una sfida importante e impegnativa per il nostro comune che avrà una responsabilità maggiore, compresa quella amministrativa visto che la Regione trasferirà le somme al Comune capofila. Ritengo che la concezione di delegare ai comuni la progettazione sia un’idea vincente, ma dobbiamo essere bravi tutti. Dopo l’approvazione della convenzione il prossimo passo è mettere in campo la strategia per poi accedere alle varie voci di chiamate di bandi europei. Si esce dalla logica del proprio orticello e si entra in quella dell’aggregazione con progetti di ampio respiro che coinvolgeranno tutti i comuni coinvolti ”– ha aggiunto

È prevista la presenza di un tecnico per ogni comune, in una struttura esterna agli uffici comunali che l’assemblea dei sindaci stabilirà in che modo realizzare per far si che possa gestire tutto.