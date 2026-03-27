Augusta, ad aprile apre il campo del Megara 1908: Di Mare annuncia inaugurazione e utilizzo pubblico della struttura

Il prossimo mese sarà quello dell’apertura ufficiale del nuovo campo del Megara 1908, destinato a diventare uno dei punti centrali della nuova rete sportiva cittadina. Ad annunciarlo è il sindaco di Augusta Giuseppe Di Mare, che ha spiegato tempi, modalità di inaugurazione e visione complessiva sugli impianti sportivi della città.

L’inaugurazione, prevista ad aprile, sarà accompagnata da un evento sportivo costruito insieme alla struttura commissariale e sarà una vera festa dello sport. L’idea è quella di organizzare un torneo calcistico con la partecipazione di diverse squadre, senza una distinzione rigida legata all’età, per trasformare l’avvio delle attività in un momento di coinvolgimento collettivo.

Ma il programma non si fermerà alla sola giornata inaugurale. Nelle intenzioni dell’amministrazione, infatti, nei giorni successivi il campo sarà aperto a uomini e donne, grandi e piccoli, per consentire a tutti di utilizzare la struttura e viverla direttamente. “Vogliamo fare una festa che duri un po’ di più nei giorni e nelle settimane”, ha spiegato Di Mare, con l’obiettivo di permettere alla cittadinanza di godere pienamente di quella che definisce una “meravigliosa struttura”.

Subito dopo questa fase iniziale, il campo sarà messo a disposizione delle associazioni e delle società sportive di Augusta. La gestione sarà pubblica e comunale, come confermato dallo stesso sindaco, e sarà regolata da criteri che terranno conto delle realtà sportive già impegnate nei campionati ufficiali. Allo stesso tempo, però, l’amministrazione vuole mantenere uno spazio aperto alla fruizione diretta dei cittadini, prevedendo alcune giornate dedicate a chi vorrà correre, allenarsi o semplicemente tirare due calci al pallone. Tutto questo, ha precisato Di Mare, avverrà nel rispetto di un regolamento che disciplinerà l’utilizzo dell’impianto.

L’apertura del campo del Megara 1908 si inserisce in un quadro più ampio di riqualificazione degli impianti sportivi cittadini che, secondo il sindaco, sta cambiando concretamente il volto di Augusta. “Abbiamo trasformato gli impianti sportivi della città”, ha rivendicato, annunciando anche una serie di altre imminenti inaugurazioni.

Già la prossima settimana, infatti, dovrebbe essere inaugurata la palestra di via Muscatello dell’Istituto Principe di Napoli, struttura che, secondo quanto riferito dal sindaco, era chiusa da decenni. Sempre a metà della prossima settimana è prevista l’apertura dell’area del Campopalma, altro spazio abbandonato per anni e adesso riqualificato. Entro la fine di aprile, inoltre, dovrebbero essere inaugurate anche la palestra Todaro e la palestra al Monte.

Per Di Mare, tutto questo rappresenta la concretizzazione di uno degli impegni assunti in campagna elettorale: “Un’area sportiva per ogni zona”. Un obiettivo che il sindaco considera ormai realizzato, all’interno di una strategia che punta a restituire alla città luoghi di aggregazione, attività fisica e socialità diffusa.