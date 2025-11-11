Augusta, ad Agnone conclusa la quarta e ultima selettiva di Surf Casting. Trionfa Giovanni Lupo

Domenica mattina, sulla spiaggia di Agnone Bagni, si è disputata la quarta e ultima prova selettiva di surfcasting, appuntamento conclusivo di un circuito che ha visto protagonisti i migliori atleti provinciali in quattro intense giornate di gara.



Con grande determinazione e costanza, Giovanni Lupo ha conquistato il primo posto assoluto, distinguendosi per tecnica, concentrazione e grande capacità di lettura del mare. Una prestazione impeccabile che gli vale il titolo di vincitore della manifestazione e la qualificazione al Campionato Italiano Individuale di Surfcasting.



Alle sue spalle, ottime prove anche per: 2° classificato: Diego Forestieri 3° classificato: Goffredo Norata



Sul fronte delle squadre, meritano un plauso le prime tre classificate, che hanno saputo mantenere costanza e spirito di gruppo per tutta la durata delle selettive: 1ª squadra classificata: Noto Barocca, 2ª squadra classificata: Team Blu, 3ª squadra classificata: Etna Surf



Il Surfcasting, disciplina che unisce tecnica, rispetto per l’ambiente e passione per il mare, si conferma ancora una volta un punto di riferimento per la pesca sportiva locale.

Questa manifestazione, articolata in quattro prove selettive, rappresenta un passaggio chiave per accedere al Campionato Italiano Individuale di Surf Casting, dove i migliori atleti provinciali avranno l’occasione di confrontarsi con i top player nazionali.



Il Direttivo del Comitato Provinciale FIPSAS di Siracusa si congratula vivamente con Giovanni Lupo per la splendida vittoria, con tutti gli altri podi e con i partecipanti per l’esemplare comportamento dimostrato durante l’intera manifestazione.



