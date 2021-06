Augusta, acquisire dal Demanio l’area di Punta Calcarella e riqualificarla: la richiesta della Lega al sindaco

Acquisire l’area di punta Calcarella che si trova alla fine di via Caracciolo in stato di degrado, di proprietà del Demanio marittimo e nella disponibilità della Marina militare e farla diventare un luogo di svago e relax per i cittadini, una volta che sarà realizzato il depuratore a Punta Cugno.

A sollecitare il Comune perché la richieda al Demanio marittimo è il responsabile della Lega di Augusta Rosario Salmeri che ieri ha inviato una nota al sindaco Peppe Di Mare in cui sottolinea come “con la realizzazione dell’impianto di depurazione delle acque reflue verranno eliminati gli scarichi a mare attualmente esistenti lungo la costa che va da Punta Calcarella a Punta Izzo. La realizzazione dell’opera è di fondamentale importanza per lo sviluppo economico della città che consentirà la balneazione in tutto il golfo Xifonio e la nascita di numerose attività turistico-ricettive. Per tale motivo – dice- si rende necessaria l’acquisizione dell’area di Punta Calcarella di proprietà del demanio marittimo ed attualmente nella disponibilità del demanio militare”.

L’idea è quella di riqualificare l’area urbana attrezzandola in modo che possa diventare un luogo di svago e relax per i cittadini, dove svolgere attività motorie e culturali, con un percorso podistico, uno ciclabile, delle panchine e anche un piccolo anfiteatro, oltre ad una adeguata illuminazione.

“L’intento è quello di sottrarre le aree urbane inutilizzate al degrado, al randagismo e renderle ai cittadini in un piano di armonizzazione dei servizi comunali” – conclude.