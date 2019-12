Augusta, “Acque nere” a Punta Cugno e all’Ias di Priolo per “Tv7”, su Rai uno

Una discarica abusiva con decine di pannelli abbandonati da smaltire e residui di edilizia, delle vecchie barche in disuso, un sacco di rifiuti pericolosi e il degrado tutto attorno. Parte dalle immagini di quello che avrebbe dovuto essere il depuratore di Augusta, iniziato a costruire negli anni ’90 nella zona di Punta Cugno, dove oggi rimangono gli scheletri di cemento delle vasche e delle palazzine servizi, mai finito di costruire e costato già due milioni e mezzo di euro, “Acque nere” il servizio del settimanale “Tv7” andato in onda venerdì 13 dicembre su Rai1, alle 23.55.

Un viaggio nei comuni della Sicilia orientale come Augusta, ma anche Acicastello e Catania che, alle soglie ormai del 2020 continuano a sversare in mare i propri reflui, a fronte dei 60 milioni di euro di multa che ogni anno l’Italia paga dopo la condanna della Corte di Giustizia Europea. Con il contributo di Legambiente e di Enzo Parisi, la giornalista Rosita Rosa si è soffermata anche su uno dei circa 20 scarichi fognari a mare, uno dei più noti soprattutto ai residenti, del lungomare Rossini dove c’era anche un pescatore dilettante che cercava l’esca per i polpi.

Il servizio è stato girato nei giorni in cui era in visita in Sicilia la commissione bicamerale d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti, presieduta da Stefano Vignaroli, che ha fatto tappa anche all’Ias, uno di quei 15 impianti di depurazione sui 17 della provincia di Siracusa che opera con autorizzazione scadute, come succede anche nelle altre provincie siciliane, per un totale di 103 impianti su 135 che non hanno ancora rinnovato le autorizzazioni e continuano ad essere in esercizio, come ha sottolineato il tenente colonnello dei Carabinieri dei Noe, Michele Cannizzaro.

QUI il servizio