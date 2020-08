Augusta, acquascooter ad alta velocità guidato da una minorenne senza patente: la Capitaneria multa il padre

Una minorenne che guidava un acquascooter ad alta velocità, sotto costa e senza patente nautica, è stata fermata dalla Capitaneria che ha elevato una salata sanzione amministrativa al padre della conducente. E’ quanto successo ieri pomeriggio, alla baia di Brucoli dove il battello GC A 79 della Capitaneria di porto si trovava per un pattugliamento nell’ ambito dell’operazione “Mare sicuro” quando ha incrociato un acquascooter ad alta velocità e per di più vicino alla costa. Entrambe le occupanti del mezzo, sia la conducente che la passeggera erano minorenni, dunque prive di patente nautica il cui possesso è invece obbligatorio per la conduzione delle moto d’acqua. Da qui la salata multa comminata al padre della minore che ammonta a circa 3.700, diminuita a circa 2.600, se pagata entro 5 giorni dalla contestazione.

L’acquascooter è stato sottoposto a sequestro. La Capitaneria di porto ricorda che, secondo quanto prescritto dalla vigente ordinanza di polizia marittima dettata in tema di sicurezza balneare, emanata dalla Capitaneria di porto-Guardia costiera di Augusta, entro 250 metri dalla costa, ed entro 150 metri dalla costa a picco, è fatto divieto di transito e di ormeggio.

Inoltre, tra i 250 metri ed i 1000 metri di distanza dalla costa, e tra i 150 metri ed i 500 metri di distanza dalla costa a picco, tutte le unità devono navigare con gli scafi in “dislocamento”, ovverosia non in “planata”, e comunque ad una velocità non superiore a 10 nodi. “Si raccomanda sempre prudenza: il mare, tra i beni più preziosi che abbiamo, dev’essere fruito con rispetto e senso della misura, e non attraverso condotte che possono mettere a repentaglio la sicurezza degli altri”