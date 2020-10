Augusta, acqua torbida dal pozzo della villa, i ragazzi di “Bella storia”… festeggiano un anno

Una torta con sopra una candelina rosa per indicare un anno e dei bicchieri flute riempiti non lo spumante, ma con l’acqua ancora torbida uscita dai rubinetti di via Marina Levante, al centro storico, lo scorso 17 ottobre.

Così ieri mattina un gruppo di ragazzi dell’associazione Bella Storia, presieduta dal giovane Manuel Mangano, che dovrebbe essere tra i neo consiglieri comunali eletti alle amministrative, ha voluto in maniera provocatoria ricordare il primo anniversario dell’ordinanza sindacale del 25 ottobre 2019, che vietava l’uso dell’acqua non potabile al centro storico perché argillosa che poi è stata revocata, ma non ha portato alla soluzione definitiva del problema. Nonostante una nuova camicia installata nei mesi scorsi al pozzo della villa, un collegamento con un pozzo privato che viene attivato ogni volta che l’acqua fuoriesce troppo torbida e un nuovo pozzo che si attende possa essere costruito nei prossimi mesi.

“Abbiamo voluto sarcasticamente festeggiare il primo anno di crisi idrica qui davanti al pozzo che ha causato tantissimi disagi ai cittadini del centro storico – ha detto sventolando l’ordinanza – I problemi permangono per moltissime famiglie e non possiamo permettere che questo accada ancora. Auspichiamo che la nuova amministrazione e il sindaco Giuseppe Di Mare cerchino di operare il prima possibile per risolvere il problema e che il Consiglio comunale possa lavorare positivamente per questo tipo di iniziativa. Abbiamo una grande risorsa all’interno del consiglio che sicuramente potrà darci una mano che è l’ex assessore ai Lavori pubblici, Roberta Suppo, che grazie alla sua competenza e alla conoscenza delle problematiche di questo pozzo ci riuscirà ad aiutare”.

Da parte sua il neo sindaco Peppe Di Mare, già all’indomani del suo insediamento, ha sottolineato che è una priorità della nuova amministrazione risolvere il problema dell’acqua torbida al centro storico anche costruendo il nuovo pozzo, per il quale l’amministrazione Di Pietro ha avviato gli atti di gara che necessitano dell’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022.