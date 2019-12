Augusta, acqua non potabile: sit-in di protesta in piazza Duomo domani alle 9, 30

Un sit-in di protesta in piazza Duomo per il problema dell’acqua non potabile al centro storico è in programma domani mattina a partire dalle 9, 30 organizzato da Manuel Mangano, presidente dell’associazione “Bella Storia” che l’ha promossa in rappresentanza di un gruppo di cittadini che lamentano i disservizi dopo oltre 45 giorni di acqua non potabile. “Come mai – si chiede- ancora non siano state programmate delle affissioni e non sia stato fatto girare un messaggio audio con un mezzo munito di altoparlante per avvertire tutti i cittadini, specie anziani che non usano i social e allettati, dei rischi che comporta l’utilizzo dell’acqua della rete idrica del centro storico. Perché il Comune non si è dotato, anche temporaneamente, di autobotti per sostenere i privati cittadini e le attività commerciali dell’isola che da intere settimane sono costrette a sobbarcarsi costi per far fronte alla poca chiarezza della vicenda”.

Mangano lamenta anche l’assenza di comunicazione tempestiva sugli aggiornamenti, sulla necessaria pubblicazione dei risultati delle analisi, su inizio e fine esatta dei lavori e “perchè non è stato annunciato immediatamente un importante taglio alle bollette idriche per i disagi creati alla popolazione. Invitiamo tutti i liberi cittadini a partecipare, senza alcuna distinzione partitica – conclude – questa volta c’è davvero bisogno di tutti”.

Sulla vicenda il sindaco Cettina Di Pietro ha convocato una conferenza stampa per questa mattina, mentre anche oggi il mezzo antincendio della Misericordia continuerà a portare acqua nelle case di chi ha disabili, malati o alle case di riposo del centro storico.