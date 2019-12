Augusta, acqua non potabile. Il sindaco: “mai stato pericolo di epidemia”

“Non ci sono mai stati batteri nell’acqua immessa nella rete idrica. Non c’è stato mai il pericolo di una epidemia e domani partiranno i lavori della condotta alternativa che si collegherà al pozzo privato di Tringali. E che porrà fine al problema idrico nell’attesa di fare i lavori definitivi al pozzo della villa”. Queste le notizie rese note stamattina, durante una conferenza stampa al Comune, la prima convocata dopo l’ordinanza del 25 ottobre che vieta l’uso potabile dell’acqua all’Isola e alla vigilia del sit-in di protesta in programma domani mattina in piazza Duomo, dal sindaco Cettina Di Pietro e dall’assessore ai Lavori pubblici, Roberta Suppo e che si è svolta alla presenza di alcuni consiglieri comunali e componenti del direttivo del Comitato commercianti.

Il sindaco si è scusato con i cittadini e i commercianti per i disagi patiti in questo mese e mezzo e ha replicato anche alle numerose critiche che le sono piovute addosso in questi giorni sottolineando, in primis, che l’assenza di batteri nell’acqua è stata confermata anche dalle analisi dei giorni scorsi quando c’è stato un picco di argilla al pozzo. “Mi dispiace che si sia creato grande allarmismo tra le famiglie e sono state dette un sacco di sciocchezze, – ha aggiunto- in alcuni giorni le analisi hanno addirittura dimostrato che l’acqua è stata potabile, ma non si è mantenuto quello standard per farmi revocare l’ordinanza”.

La potabilità ritornerà non appena sarà ultimato il collegamento con il pozzo privato “Tringali” che verrà requisito formalmente oggi e che, salvo imprevisti, dovrebbe fornire l’acqua entro fine anno. “Abbiamo stabilito l’indennizzo per l’acquisto dell’acqua, stipulato un contratto ad hoc per la fornitura di energia elettrica. Per chi parla di fare somma urgenza – ha proseguito- questo avrebbe significato far chiudere e penalizzare un’attività commerciale privata e comunque i tempi tecnici per l’allaccio all’energia elettrica non ci sarebbero stati lo stesso”. Il cantiere per la condotta sarà allestito domani, sul fine lavori “non posso dare una data certa ma stanno veramente volando, hanno fatto già sopralluoghi è stata ripulita l’area e conoscono la situazione”. Poi si procederà con il progetto per realizzare la nuova camicia, “oggi vengono aperte le buste per la gara che abbiamo cercato di limitare solo a ditte specializzate in questo tipo di attività”.

Il primo cittadino ha ricordato che già l’Asp dieci anni fa aveva sollevato il problema alla camicia da cui si è infiltrata l’argilla e che “non è stato fatto nulla nel passato, il progetto per la camicia lo abbiamo fatto noi. Il primo avviso come manifestazione di interesse risale al 25 luglio del 2018, -ha affermato- oltre un anno prima che si verificasse questo problema, questo per rispondere a chi ha detto che non c’è programmazione”. Poi si è verificato un problema con il primo affidatario che aveva fatto un “certo ribasso salvo poi, pare, cambiare idea a costringerci in corso d’opera ad aggiudicare al secondo fino ad arrivare all’affidamento definitivo dell’8 maggio 2019. Il progetto è stato depositato l’8 agosto 2019, il responsabile era assente per malattia ed il progetto è stato messo da parte”.

Sul fronte delle autobotti oltre alla Misericordia, già attiva da ieri per le fasce più deboli, oggi il comandante dei vigli urbani ha contattato due ditte per noleggiare due autobotti, una per i residenti e una per i commercianti, e le modalità di utilizzo saranno rese note appena possibile. Non verrà, invece, coinvolta la casa di reclusione come detto in precedenza. “Già da anni prevediamo di comprare un’autobotte e il mancato acquisto è dipeso da un problema tecnico perchè – ha spiegato Di Pietro- non possiamo spendere soldi fino a che i bilanci non sono allineati. Il comandante della polizia municipale mi ha garantito che già sono pronti gli avvisi per lanciare sul mercato elettronico per l’acqua di un’automobile comunale non appena, speriamo, verrà approvato il bilancio il 20”.

Sulla carenza di comunicazione, alla fine, si è deciso di redigere un manifesto con tutte le informazioni necessarie, che oggi verrà affisso nelle bacheche del centro e negli uffici comunali per venire incontro a chi non usa i mezzi telematici, soprattutto gli anziani e anche le analisi saranno affisse oltre che nel sito ufficiale del Comune anche cartacee all’albo pretorio all’ingresso del Municpio. Infine i commercianti potranno ottenere dei rimborsi secondo quanto prevede la carta dei servizi e ci saranno le riduzioni del 50 % per i residenti del centro nella bolletta del 2019.

di Cettina Saraceno