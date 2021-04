Augusta, acqua filtrata alla Principe Di Napoli e alla Todaro: il Rotary dona due colonnine -distributori

Due colonnine distributori d’acqua microfiltrata e refrigerata sono state donate ieri dal Rotary club Augusta ai plessi centrali dei due istituti comprensivi Principe di Napoli e Salvatore Todaro, diretti rispettivamente da Agata Sortino da Rita Spada. Le colonnine sono collegate alla rete idrica e permettono di bere gratuita, microfiltrata, nel rispetto dell’ambiente.

Le sobrie cerimonie di inaugurazioni si sono svolte alla presenza dei rispettivi dirigenti scolastici, nel rispetto delle misure anticovid e a completamento del progetto denominato “Acqua free plastic free”, svolto in collaborazione con i club di Sciacca e Pachino, e con il sostegno del Distretto Rotary 2110 Sicilia-Malta.

“Abbiamo inteso così sensibilizzare le nuove generazioni verso il minore uso della plastica, anche in relazione ai piccoli gesti quotidiani che possiamo compiere, dando un contributo importante per raggiungere grandi risultati per la salvaguardia dell’ecosistema” – ha commentato Ernesto Cannella, presidente del Rotary club Augusta, ringraziando i dirigenti scolastici per aver “aderito subito e con entusiasmo al progetto proposto” e i docenti referenti. Presenti anche il past governatore distrettuale Concetto Lombardo, il presidente incoming Pietro Forestiere, il co-segretario Dario Valmori, il tesoriere Domenico Pitruzzello e i soci Mimmo Ciccarello e Salvo Giamblanco, che ha fattivamente contribuito alla fase operativa del progetto.

Il club service, inoltre, lo scoro mese di marzo ha coinvolto con “azioni rotariane” tutti gli istituti comprensivi non solo di Augusta, ma anche di Melilli e di Sortino, che ricadono nell’area di intervento del club di Augusta. E nell’ambito della sovvenzione dell’agenzia umanitaria americana Usaid (United states agency for international development) in partnership con il Rotary International, per agevolare la didattica a distanza (Dad) tra gli studenti meno abbienti ha donato in totale 5 tablet ai dirigenti scolastici degli istituti comprensivi Domenico Costa (Michele Accolla), Orso Mario Corbino (Maria Giovanna Sergi), Giulio Emanuele Rizzo di Melilli (Maria Concetta Castorina) e Gaetano Mario Columba di Sortino (Gloriana Russitto).