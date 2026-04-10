Augusta, accordo tra Sasol Italy e Ch4t per approvvigionamento di biometano

Sasol Italy Spa, branch italiana del gruppo multinazionale Sasol, ha formalizzato un accordo pluriennale con CH4T, gruppo societario attivo nello sviluppo e nella gestione di impianti per la produzione di biometano, per il ritiro di 30 milioni di metri cubi annui di biometano destinato ai siti industriali di Sasol Italy.

L’accordo prevede il ritiro di biometano prodotto da diversi impianti del gruppo societario CH4T attraverso il trattamento di effluenti zootecnici e sottoprodotti agricoli non destinati al consumo umano, immesso nella rete nazionale del gas e contribuendo così alla progressiva sostituzione del gas naturale di origine fossile utilizzato nei processi industriali di Sasol Italy. Il biometano fornito sarà conforme ai criteri di sostenibilità previsti dalla normativa europea vigente e permetterà una riduzione delle emissioni di CO2 nei siti industriali di Sasol Italy per circa 63.000 ton/anno.

L’intesa si inserisce nella strategia di Sasol Italy volta a diversificare le fonti di approvvigionamento energetico e ad aumentare l’utilizzo di vettori a minore intensità carbonica, in linea con il percorso di riduzione delle emissioni e con gli obiettivi di transizione energetica dei propri asset industriali in Italia. L’utilizzo di biometano prodotto da matrici organiche di scarto valorizza, inoltre, i principi dell’economia circolare, creando un collegamento diretto tra il settore agricolo e la decarbonizzazione dei comparti industriali hard to abate, caratterizzati da elevati consumi energetici e difficoltà di elettrificazione.

L’accordo è stato strutturato con il supporto dei team legali delle due società. In particolare, per Sasol Italy ha contribuito il Legal Manager Avv. Daniele Tonna, mentre per CH4T ha fornito supporto l’Avv. Giovanni Locatelli, collaborando per garantire una struttura contrattuale solida e pienamente allineata al quadro normativo applicabile. Per Sasol Italy è stato inoltre determinante il supporto alle negoziazioni di Franco De Rango, Manager Strategic Sourcing – Energy, Utilities & Emissions Italy, che ha inquadrato gli aspetti regolatori e di mercato connessi alla fornitura di biometano.

“Questo accordo rappresenta un ulteriore passo nel percorso intrapreso da Sasol Italy per ridurre l’impatto ambientale delle nostre attività industriali attraverso l’utilizzo crescente di fonti energetiche rinnovabili e a basse emissioni,” ha dichiarato Sebastiano Durante, Senior Manager Strategic Sourcing – Energy, Utilities & Emissions Europe di Sasol Italy. “Il biometano prodotto da effluenti zootecnici e sottoprodotti agricoli è una soluzione immediatamente disponibile che valorizza i principi dell’economia circolare e ci consente di coniugare obiettivi di sostenibilità, sicurezza degli approvvigionamenti e continuità operativa dei nostri siti industriali in Italia. È particolarmente significativo che il settore agricolo possa contribuire in modo così concreto alla decarbonizzazione di settori industriali hard to abate come il nostro.”

“La collaborazione con Sasol Italy conferma il ruolo strategico del biometano come vettore chiave per la decarbonizzazione dei settori industriali ad alta intensità energetica,” ha commentato Stefano Begnini, CEO di CH4T. “Siamo orgogliosi di supportare un player industriale globale in un progetto che valorizza le filiere rinnovabili e l’economia circolare, dimostrando come il biometano prodotto da matrici organiche di scarto possa fornire risposte concrete alle sfide della transizione energetica. Questo accordo testimonia inoltre come il settore agricolo possa diventare un alleato fondamentale nella transizione dei comparti industriali più difficili da elettrificare”.