Augusta, accordo su addette pulizie alle basi della Marina militare: chiuso positivamente

Si è chiuso con esito positivo l’ accordo sindacale sul riassorbimento delle tre lavoratrici del servizio di pulizia nelle basi della Marina militare, che nei prossimi 3 mesi prevederebbe la riparametrazione gli orari già esistenti.

Lo rende noto Alessandro Vasquez, segretario generale Filcams Cgil: “Ringraziamo per l’incisivo impegno profuso da Marintendenza affinché l’impatto del ribasso della Gemma non si traducesse in una perenne decurtazione oraria e siamo fiduciosi di ristabilire in tempi brevi i vecchi orari di lavoro delle lavoratrici.” – ha dichiarato il sindacalista che la scorsa settimana aveva lamentato l’assenza della Marina alla convocazione dell’ ufficio del lavoro e che adesso lancia un monito più generale: “Si guardi bene alla correlazione che c’è tra le necessità espresse dagli enti appaltanti di ridurre i costi ed i tentativi delle aziende che, pur a fronte di un aumento dei costi di ogni genere, propongono ribassi ai limiti dell’anomalo” .