Augusta, accordo Sonatrach approvato dal Mimit, Cannata (FdI): “è un buon progetto per la Sicilia”

“L’accordo di sviluppo proposto da Sonatrach raffineria italiana e autorizzato dal Mimit, volto a una maggiore efficienza energetica e al riciclo delle acque, è un buon progetto per la Sicilia e i suoi abitanti. Per questo diamo merito al nostro Governo Meloni e al ministro Urso, che col suo lavoro sta dimostrando quanto abbia a cuore questa meravigliosa regione. Sonatrach raffineria italiana investirà 70 milioni di euro nello stabilimento industriale di Augusta destinati alla protezione ambientale. Grazie a questo accordo non verranno emesse oltre 25.000 tonnellate di emissioni Co2 all’anno e saranno risparmiati alcuni milioni di metri cubi d’acqua. Grazie al Mimit e al Governo Meloni, da sempre attento al sistema produttivo, transizione energetica e produzione industriale procedono fianco a fianco, tutelando così cittadini e lavoratori da un lato e ambiente dall’altro”.

Lo afferma Luca Cannata, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della commissione Bilancio alla Camera che, inoltre, dopo il colloquio tra il ministro Adolfo Urso e il presidente della Regione Renato Schifani ricorda che “sul polo industriale di Priolo siamo intervenuti fin da subito. Fin dall’insediamento ho seguito il dossier con il ministro che – aggiunge- ha risposto immediatamente con fatti concreti. Prima attraverso la comfort letter, poi convocando un tavolo tecnico per discutere la questione e appurando la disponibilità di Sace per arrivare, infine, al decreto legge che di fatto salva migliaia di posti di lavoro in zona industriale. Col decreto Sace diamo garanzie al 90% su 320 milioni di euro e permettiamo investimenti e l’esecuzione del business plan previsto per il nostro territorio. Continuiamo nel nostro percorso di tutela della zona industriale”.