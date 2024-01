Augusta, accordo integrativo aziendale tra Sonatrach e sindacato: plauso dalla Uiltec

La Uiltec Sicilia e Area vasta esprime soddisfazione per l’accordo sull’integrativo aziendale firmato dalla Sonatrach Italia e la struttura sindacale aziendale definendolo “un accordo importante che fornisce risposte alla popolazione aziendale in maniera trasversale. – si legge in una nota- Oltre ai cospicui aumenti economici che forniscono risposte al potere d’acquisto, vengono riconosciute ai lavoratori importanti risposte sui temi del welfare e del benessere aziendale”.

Per il sindacato si tratta di un importante passo avanti anche in tema di diritti dei lavoratori, “con il riconoscimento di permessi retribuiti, aggiuntivi rispetto al contratto nazionale, per rispondere alle esigenze che riguardano i lavoratori sui temi della salute, della genitorialità e della assistenza ai familiari anziani. Un accordo che certamente migliorerà le performance e la competitività aziendale. Un modello di relazioni industriali che diventa riferimento sia per il territorio siracusano, sia per il settore della raffinazione. Un buon viatico – dice il segretario generale della Uiltec Sicilia, Andrea Bottaro- per la costruzione dello sviluppo futuro dell’area industriale e che supporta gli investimenti che l’azienda sta compiendo sul versante della riduzione dell’impatto ambientale”.