Augusta, accordo di sviluppo Sonatrach-Mimit, Carta: “Grande obiettivo raggiunto per la Regione siciliana”

“Grande obiettivo raggiunto per la Regione siciliana, grazie al primo fast track regionale la Sonatrach, azienda del petrolchimico siracusano, ottiene l’accordo di sviluppo con il ministero delle Imprese e del Made in Italy conquistando la prima fila con due progetti di sostenibilità ambientale: la decarbonizzazione e il riciclo di acque reflue”. Il presidente della IV commissione regionale Ambiente, Territorio e Mobilità Giuseppe Carta commenta cosi il recente accordo della raffineria di Augusta che prevede un investimento green di 70 milioni di euro: “mi sono prodigato personalmente caldeggiando il fast track, ovvero la corsia prioritaria, che –prosegue- ha dato la giusta urgenza per una più rapida approvazione del progetto al Mimit. Ringrazio l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo e Carmelo Frittitta, dirigente generale del dipartimento regionale delle Attività produttive con i quali abbiamo avviato un dialogo proficuo e fruttuoso che ha portato gli esiti sperati.”

Secondo il parlamentare regionale la “riduzione del consumo delle acque e l’abbassamento delle emissioni nell’aria porteranno ad una vera integrazione tra la zona industriale e i comuni limitrofi di Augusta, Priolo, Melilli, Sortino e Siracusa. Questo – conclude- è solo uno dei progetti in cantiere per mettere in atto una sostenibilità che sia una realtà e non solo una parola. Prossimo obiettivo è la messa in sicurezza di tutte le discariche nel Sin di Priolo, un’iniziativa che presto mi vedrà in prima linea per una celere risoluzione”.