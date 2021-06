Augusta, accolto il barcone naufragato il 18 aprile 2015. Diventerà un Giardino della memoria contro l’indifferenza

“Dopo le parole pronunciate da Papa Francesco all’Angelus Augusta e questo barcone devono diventare la coscienza che interroga le nazioni, i governi, i politici e ognuno di noi”. Così padre Bruno Ciceri, responsabile mondiale della Stella Maris ha aperto la cerimonia di accoglienza del relitto del barcone, naufragato il 18 aprile del 2015, che si è svolta domenica sera nell’ambito dei festeggiamenti in onore della Madonna Stella Maris, promossa da Comitato 18 aprile insieme all’Amministrazione comunale, alla Stella Maris e con la collaborazione dell’Autorità portuale del mare di Sicilia orientale e della Capitaneria di porto.

Il relitto, ritornato definitivamente ad Augusta lo scorso aprile, si trova accolto alla Nuova darsena, dove verrà realizzato il Giardino della memoria ed è stato ufficialmente accolto domenica in una manifestazione interreligiosa, che ha accomunato cristiani e musulmani, e che non è stato altro che il primo passo per cercare non solo di fare memoria di quanto accaduto, ma anche per guardare avanti e rendere sempre più concreta la parola “accoglienza”, che Augusta ha già conosciuto a partire dal 2013 negli anni in cui è stato il primo punto di sbarco in Italia per migranti.

Due le preghiere recitate, una della comunità musulmana di Augusta e una della comunità cristiana, rispettivamente di Abdul Ghani Habib e di padre Giuseppe Mazzotta, cappellano della Stella Maris e componente del Comitato 18 aprile. A seguire l’incontro, con il barcone e la croce posta accanto, della Madonna Addolorata che, accompagnata da padre Francesco Scatà, è arrivata dal mare, non prima del lancio di una corona di alloro in memoria di tutti i caduti del mare. E’ seguita la celebrazione eucaristica dei sacerdoti di Augusta con l’arcivescovo di Siracusa, monsignor Francesco Lomanto

Diversi gli interventi che si sono alternati da quali più istituzionali alle testimonianze di migranti tra cui Kamal Ekalcuri, operatore del circolo Arci di Palermo che nel 2018 ha partecipato alla raccolta firme per rendere possibile la permanenza del barcone ad Augusta. “Erano persone piene di sogni, partite dall’altra parte del Mediterraneo e avevano un progetto oltre i confini. Fino ad oggi la tragedia continua ma i politici italiani continuano a riconoscer la Libia come paese sicuro ci sono persone da salvare e se l’Italia salva queste persone salva se stessa – ha detto- Noi siamo qua anche per dire basta razzismo. Mi appello a voi per condannare gli accordi che continuano ad essere in vigore sino ad oggi dall’Italia alla Libia”.

Ha preso la parola anche Yoro Ndao, migrante che vive a Siracusa e che ha detto che sarebbe potuto essere anche lui una delle vittime del barcone: “dire che la Sicilia non fa accoglienza è falso, – ha affermato- io sono arrivato ad Augusta e alla Marina dico grazie. Oggi siamo qua, è nata l’umanità. Tutte le idee vanno rispettate ma il fascismo no, nero non vuol dire colpevole, un solo albero non può diventare una foresta e strumenti per lottare contro il razzismo ci sono, manca la volontà politica”.

Ibraima kaba ha dato lettura della canzone di Benson Sakey, il sindaco Giuseppe Di Mare ha ricordato che “guardando questo relitto non voglio pensare a quello che è stato ma a quello che sarà e quello che deve rappresentare. Chi arriva abbiamo il dovere di farli sentire a casa e perchè no di farli diventare italiani tanta gente non arriva e sparisce e questo non è possibile. Questo relitto deve rappresentare un richiamo per tutti con i propri ruoli e responsabilità”

“Facciamo oggi memoria ricordando l’evento luttuoso, consacriamo tramite la memoria questi momenti che parli alle nostre menti e ai nostri cuori per sconfiggere la globalizzazione dell’indifferenza e ci muova a riconoscere l’inalienabile dignità di ogni persona umana– ha aggiunto l’arcivescovo monsignor Lomanto

Il presidente del Consiglio comunale Marco Stella ha ricordato che l’ex consiglio nel 2018 aveva inteso deliberare di accogliere il relitto insieme alla precedente amministrazione, non dimenticando che Augusta è da sempre “accoglienza e ha fondato la sua storia del ‘900 sull’accoglienza, dalla zona industriale alla Marina militare. Questo simbolo non deve essere un fastidio per la nostra visione ma un monito per le nostre vite”.

Ha poi preso la parola il vice presidente del Comitato 18 Aprile, Enzo Parisi che ha ricordato le fasi complesse dal 2016 ad oggi per non dismettere il barcone e lasciarlo ad Augusta per realizzare il Giardino, il cui valore fu riconosciuto per primo anche dall’assessore regionale ai Beni culturali Sebastiano Tusa prima di perdere la vita nell’incidente aereo del 10 marzo del 2019 in Etiopia. “Purtroppo continuano a colare a picco i barconi e con loro anche diritti della persona. – ha tuonato- A tutti dobbiamo garantire sia il primo diritto, quello di non essere costretti a migrare sia il diritto alla libertà di cercare la felicità in ogni regione del mondo. Su queste basi accogliamo il relitto e vogliamo costruire il giardino della memoria, non un momento triste muto, ma un monito verso le indifferenze dei potenti, un pungolo un testimone che parla, anzi grida a tutti noi di non lasciare affogare le persone o i diritti”.

Il governatore della Misericordia Marco Arezzi ha riportato alla memoria gli anni in cui si sono verificati continui sbarchi al porto commerciale e l’assistenza era affidata ai volontari. “Sono stati anni difficili dal punto di vista dell’organizzazione, ma grazie all’aiuto di tutti e di varie associazioni siamo riusciti ad aiutare”, mentre il presidente della Stella Maris Claudio Russo si è impegnato a fare almeno una manifestazione all’anno sotto il barcone per tenere vivo il ricordo prima che si realizzi il giardini della memoria dove chiunque potrà venire a dire una preghiera.

In rappresentanza dell’Adsp di Sicilia orientale è intervenuta Alessandra Lombardo, che ha ringraziato quanti si sono spesi per la cerimonia “il cui valore risiede nella parola accoglienza. Serve a noi come punto di partenza per poter contribuire al territorio e a chi si spende per portare avanti questa iniziative lodevoli e significative”, ha preso la parola anche Giorgia Mirto, ricercatrice della Columbia University di New York: “Cosa significa questo barcone se non recuperare la memoria e cercare di lavorare per dare dignità e un nome alle vittime, per creare una nuova narrazione che significa verità e giustizia di cui tutti abbiamo bisogno per costruire uno stato italiano che si emancipi da questa memoria negata del suo passato recente. Mi auguro che questo sia un evento che dia voce alle famiglie dei migranti dispersi e ai sopravvissuti anche di altre tragedie”. La cerimonia, che ha avuto il patrocinio gratuito della Camera dei deputati, è stata presentata da Cettina Saraceno, giornalista e presidente del Comitato 18 Aprile e si è conclusa con la fiaccolata al canto di “We shall overcome” e il comandante della Capitaneria di porto Andrea Catino.