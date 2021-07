Augusta, accesso al mare della “Gisira”: consentito con le auto anche ai non residenti, in attesa di pronuncia Cga

Si sblocca, almeno per il momento, la vicenda dell’accesso al mare alla zona della Gisira, che da sabato scorso era limitato al solo accesso a piedi per i non residenti, bloccati con le auto a qualche chilometro di distanza dalla battigia da un vigilante incaricato dall’amministrazione di condominio, che consentiva il transito veicolare solo a chi vive nel complesso residenziale privato. Dopo le proteste dei giorni scorsi ieri il sindaco Peppe Di Mare ha interloquito con l’amministratrice del condominio all’interno del quale si trova la strada che porta a mare chiedendo e ottenendo che l’accesso con i mezzi possa essere di nuovo consentito anche ai non residenti fino a un tratto più vicino al mare, dove si sposterà il vigilante anche per disciplinare il parcheggio della automobili. E questo anche “perché si creano problemi di sicurezza”, – ha commentato il sindaco.

Una “mediazione” anche in attesa della pronuncia del Cga di Palermo sul ricorso dei residenti che contestano il “rigetto della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) per il ripristino-realizzazione del muretto di separazione con relativi cancelli provvisori del complesso residenziale” emanato nel 2013 da responsabile del V settore del Comune che riteneva che quei lavori, realizzati a circa 500 metri dalla battigia, con la realizzazione di un cancello e di una sbarra per limitare l’accesso “non rientrano tra quelli previsti nel piano di lottizzazione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 1976 e precluderebbero definitivamente il passaggio verso l’area demaniale, inibendo ai cittadini di raggiungere l’area stessa. Inoltre la strada oggetto della concessione è assoggettata ad uso pubblico”.

L’udienza è un programma domani davanti al Consiglio di giustizia amministrativa della Regione, il Tar di Catania già nel 2017 ha bocciato il ricorso dei residenti che si sono, dunque, rivolti nel 2018 al Cga per ottenere l’annullamento dello stesso provvedimento del 2013 e anche di un altro della Capitaneria di porto di Augusta.